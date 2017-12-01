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17:46 (мск), источник: Forbes.kz

Нурсултан Назарбаев объяснил выбор латиницы

Тему перехода на латинский алфавит президент Казахстана затронул на форуме «100 новых лиц».

Источник: Forbes.kz

— Почему латиница, там же история большая. Мы переходили с одной графики на другую. Была исламская вязь, арабская письменность. Сегодня 70 с лишним процентов информации о науке, культуре идет на английском языке. Мы объявили, что у нас трехъязычие в стране. К 2020 году, кто с первого класса начнет, будет оканчивать школу, зная английский язык. То есть, он уже овладеет латиницей, — отметил Нурсултан Назарбаев.

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По словам Главы государства, для перехода на латиницу имелись и другие причины.

Почему первой реакцией на латиницу стала «saebiz».

— В кириллице несколько букв не участвуют в казахской лексике вообще. В казахском языке нет буквы «Ш», «Щ», «Я» также не участвует — мы говорим «Жапония» вместо «Япония». Все это усложнило нашу пропись и изучение нашего языка для других народов. Я утвердил и издал указ об новом алфавите, — напомнил Елбасы.

Напомним, проект «100 новых лиц Казахстана» реализуется в соответствии с программой «Рухани жаңғыру». «Я предлагаю направить внимание общества на современность, на историю наших современников. Это можно реализовать в проекте “100 новых лиц Казахстана”. (…) Проект “100 новых лиц Казахстана” — это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы», — говорится в статье президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания».

Проект ориентирован на решение трех задач: показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан. Второе — создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников. И третье — создать не только общенациональные, но и региональные проекты «100 новых лиц».

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Нурсултан Назарбаев объяснил выбор латиницы
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