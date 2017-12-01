Нурсултан Назарбаев объяснил выбор латиницы
Тему перехода на латинский алфавит президент Казахстана затронул на форуме «100 новых лиц».
Тему перехода на латинский алфавит президент Казахстана затронул на форуме «100 новых лиц».
— Почему латиница, там же история большая. Мы переходили с одной графики на другую. Была исламская вязь, арабская письменность. Сегодня 70 с лишним процентов информации о науке, культуре идет на английском языке. Мы объявили, что у нас трехъязычие в стране. К 2020 году, кто с первого класса начнет, будет оканчивать школу, зная английский язык. То есть, он уже овладеет латиницей, — отметил Нурсултан Назарбаев.
По словам Главы государства, для перехода на латиницу имелись и другие причины.
Почему первой реакцией на латиницу стала «saebiz».
— В кириллице несколько букв не участвуют в казахской лексике вообще. В казахском языке нет буквы «Ш», «Щ», «Я» также не участвует — мы говорим «Жапония» вместо «Япония». Все это усложнило нашу пропись и изучение нашего языка для других народов. Я утвердил и издал указ об новом алфавите, — напомнил Елбасы.
Напомним, проект «100 новых лиц Казахстана» реализуется в соответствии с программой «Рухани жаңғыру». «Я предлагаю направить внимание общества на современность, на историю наших современников. Это можно реализовать в проекте “100 новых лиц Казахстана”. (…) Проект “100 новых лиц Казахстана” — это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы», — говорится в статье президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания».
Проект ориентирован на решение трех задач: показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан. Второе — создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников. И третье — создать не только общенациональные, но и региональные проекты «100 новых лиц».