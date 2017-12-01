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19:38 (мск), источник: Sputnik

Племянница миллиардера Усманова вышла замуж за узбекского теннисиста

Свадьба проходила в просторном зале, обставленном цветами и декорированном светящимися башнями, с большим количеством прожекторов и гигантских люстр.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Племянница миллиардера Алишера Усманова, 24-летняя Ганя Усманова, сыграла шикарную свадьбу с 29-летним теннисистом из Узбекистана с Важу Узаковым.

Свадьба состоялась в Ташкенте. Гости праздника выкладывали фотографии и видеоролики события под хэштегом #vazhaganya.

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На своей странице в Instagram Ганя поблагодарила всех, кто был с ней рядом в этот день.

«Спасибо всем кто был вчера рядом и разделил со мной мое счастье!», — написала она.

Невеста предстала перед гостями торжества в платье, украшенном драгоценными камнями, с длинным шлейфом.

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Свадьба проходила в просторном зале, обставленном цветами и декорированном светящимися башнями, с большим количеством прожекторов и гигантских люстр.

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