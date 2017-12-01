Племянница миллиардера Усманова вышла замуж за узбекского теннисиста
Свадьба проходила в просторном зале, обставленном цветами и декорированном светящимися башнями, с большим количеством прожекторов и гигантских люстр.
Свадьба проходила в просторном зале, обставленном цветами и декорированном светящимися башнями, с большим количеством прожекторов и гигантских люстр.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Племянница миллиардера Алишера Усманова, 24-летняя Ганя Усманова, сыграла шикарную свадьбу с 29-летним теннисистом из Узбекистана с Важу Узаковым.
Свадьба состоялась в Ташкенте. Гости праздника выкладывали фотографии и видеоролики события под хэштегом #vazhaganya.
На своей странице в Instagram Ганя поблагодарила всех, кто был с ней рядом в этот день.
«Спасибо всем кто был вчера рядом и разделил со мной мое счастье!», — написала она.
Невеста предстала перед гостями торжества в платье, украшенном драгоценными камнями, с длинным шлейфом.
Свадьба проходила в просторном зале, обставленном цветами и декорированном светящимися башнями, с большим количеством прожекторов и гигантских люстр.