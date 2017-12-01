Международная федерация бобслея отменила отстранение воронежского спортсмена

Воронежский бобслеист Алексей Пушкарев примет участие в этапе Кубка мира. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила отстранение российских спортсменов в пятницу, 1 декабря.

Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал российских спортсменов 29 ноября, заявив о нарушении антидопинговых правил ими на Играх в Сочи. Результаты выступления 31-летнего воронежского бобслеиста Алексея Пушкарева, а также бобслеистов Александра Касьянова и Ильвира Хузина на Олимпиаде 2014 года были аннулированы.