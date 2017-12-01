Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Свадьба мертвецовКак в Китае девушек превращают в невест… для трупов
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8День благодарения
17:28 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Международная федерация бобслея отменила отстранение воронежского спортсмена

Алексей Пушкарев сможет принять участие в этапе Кубка мира.

Воронежский бобслеист Алексей Пушкарев примет участие в этапе Кубка мира. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отменила отстранение российских спортсменов в пятницу, 1 декабря.

Ранее Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал российских спортсменов 29 ноября, заявив о нарушении антидопинговых правил ими на Играх в Сочи. Результаты выступления 31-летнего воронежского бобслеиста Алексея Пушкарева, а также бобслеистов Александра Касьянова и Ильвира Хузина на Олимпиаде 2014 года были аннулированы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Воронежская участница победила в телешоу «Пацанки-2»
Лавров назвал «кровожадной тирадой» заявление постпреда США
Украину оставили без 600 миллионов евро
Жеребьевка ЧМ-2018 в России: трансляция
Пенсионному фонду понадобились 100 млрд рублей из-за идей Путина
Ольга Зайцева пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах
Протестующих против «Платона» внесли в реестр НКО-иноагентов
Филарет: УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат
Спорт
Журова: Все спортсмены из списка Родченкова будут наказаны МОК Олимпийская чемпионка отметила, что большинство федераций заинтересовано в том, чтобы сборная России принимала участие в Олимпийских играх
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Маслякова-старшего уволили из «Планеты КВН» за махинации Антикоррупционный центр заподозрил ведущего «Клуба веселых и находчивых» в нарушении законодательства
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь