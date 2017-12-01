Как объехать дорожные перекрытия в выходные, 2—3 декабря

Ремонт и строительство

С 1 по 25 декабря круглосуточно будут перекрыты два участка улицы Княжина. Там идет строительство жилого дома. Первый перекрытый участок — от дома № 24, строение 7, по улице Княжина до дома № 3, корпус 1А, по 1-й Синичкиной улице. Вторым участком, где будут действовать ограничения, станет Проектируемый проезд № 1329.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В связи со строительными работами на сутки ограничено движение на участке Люблинской улицы — от Волгоградского проспекта до Саратовской улицы. Объехать данный участок можно через Саратовскую улицу, Остаповский проезд, Волжский бульвар.

Рекомендуем пользоваться станциями метро «Текстильщики» и «Печатники».

В Северо-Восточном округе продолжают строительство дорог. Из-за этого действуют частичные ограничения на одной полосе улицы Мневники — в районе дома № 7, корп. 1, стр. 4. Подобное ограничение ввели на 3-м Силикатном проезде в районе дома № 4, корп. 1, стр. 4. Также движение по двум полосам ограничили на Карамышевской набережной — от пересечения с 3-м Силикатным проездом до дома № 1, корп. 1.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Также вплоть до 16 декабря будет круглосуточно закрыта одна полоса на улице Юлиуса Фучика. В связи с реставрацией объекта культурного наследия ограничено движение от дома № 12−14, стр. 1, до дома № 19/18, стр. 4. И несколько дольше продлится это ограничение на участке от дома № 12−14, стр. 2, до дома № 12−14, стр. 3: здесь полоса будет закрыта до 25 декабря.

Украшения

Вплоть до воскресенья, 3 декабря, нельзя будет проехать по Моховой улице и Тверской — в районе Пушкинской площади. По 6 декабря ограничения сохранятся в районе площади Революции, а до 10 декабря — в районе Театральной площади. Эти участки перекрывают для подготовки Москвы к Новому году и предстоящим праздничным торжествам.

Борьба с заторами

Закрыт съезд на Садовое кольцо с Николоямской набережной. Столичных автомобилистов предупредили о закрытии съезда на внешнюю сторону кольца. Изменения позволят сократить конфликтные участки и улучшат трафик в районе. Знаки там уже стоят. Водителей просят обратить на них внимание и заранее планировать маршруты.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы