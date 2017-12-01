Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Маслякова-старшего уволили из «Планеты КВН» за махинации
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
Москвичка умерла, поужинав роллами
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после помолвки
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
Эксперт: у Су-57 есть параметры, не имеющие аналогов в мире
Пушков заявил, что РФ не выполнит требования Киева
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
8День благодарения
17:21 (мск), источник: m24.ru

Как объехать дорожные перекрытия в выходные, 2—3 декабря

В столицу пришла календарная зима, но это не отразилось на работе городских служб: в городе все так же ремонтируют объекты культурного наследия и дороги, строят жилье и украшают центральные площади. Какие улицы для этого перекрыли и как объехать — читайте в материале Москвы 24.

Ремонт и строительство

С 1 по 25 декабря круглосуточно будут перекрыты два участка улицы Княжина. Там идет строительство жилого дома. Первый перекрытый участок — от дома № 24, строение 7, по улице Княжина до дома № 3, корпус 1А, по 1-й Синичкиной улице. Вторым участком, где будут действовать ограничения, станет Проектируемый проезд № 1329.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В связи со строительными работами на сутки ограничено движение на участке Люблинской улицы — от Волгоградского проспекта до Саратовской улицы. Объехать данный участок можно через Саратовскую улицу, Остаповский проезд, Волжский бульвар.

Рекомендуем пользоваться станциями метро «Текстильщики» и «Печатники».

В Северо-Восточном округе продолжают строительство дорог. Из-за этого действуют частичные ограничения на одной полосе улицы Мневники — в районе дома № 7, корп. 1, стр. 4. Подобное ограничение ввели на 3-м Силикатном проезде в районе дома № 4, корп. 1, стр. 4. Также движение по двум полосам ограничили на Карамышевской набережной — от пересечения с 3-м Силикатным проездом до дома № 1, корп. 1.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Также вплоть до 16 декабря будет круглосуточно закрыта одна полоса на улице Юлиуса Фучика. В связи с реставрацией объекта культурного наследия ограничено движение от дома № 12−14, стр. 1, до дома № 19/18, стр. 4. И несколько дольше продлится это ограничение на участке от дома № 12−14, стр. 2, до дома № 12−14, стр. 3: здесь полоса будет закрыта до 25 декабря.

Украшения

Вплоть до воскресенья, 3 декабря, нельзя будет проехать по Моховой улице и Тверской — в районе Пушкинской площади. По 6 декабря ограничения сохранятся в районе площади Революции, а до 10 декабря — в районе Театральной площади. Эти участки перекрывают для подготовки Москвы к Новому году и предстоящим праздничным торжествам.

Борьба с заторами

Закрыт съезд на Садовое кольцо с Николоямской набережной. Столичных автомобилистов предупредили о закрытии съезда на внешнюю сторону кольца. Изменения позволят сократить конфликтные участки и улучшат трафик в районе. Знаки там уже стоят. Водителей просят обратить на них внимание и заранее планировать маршруты.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Также продолжают действовать ограничения, закрывшие с 20 ноября съезды на Садовое кольцо у Большого Дровяного переулка и съезд на Таганскую площадь с Земляного Вала перед тоннелем.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
Лавров назвал «кровожадной тирадой» заявление постпреда США
Украину оставили без 600 миллионов евро
Жеребьевка ЧМ-2018 в России: трансляция
Пенсионному фонду понадобились 100 млрд рублей из-за идей Путина
Ольга Зайцева пожизненно отстранена от участия в Олимпиадах
Протестующих против «Платона» внесли в реестр НКО-иноагентов
Филарет: УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат
Спорт
Журова: Все спортсмены из списка Родченкова будут наказаны МОК Олимпийская чемпионка отметила, что большинство федераций заинтересовано в том, чтобы сборная России принимала участие в Олимпийских играх
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Маслякова-старшего уволили из «Планеты КВН» за махинации Антикоррупционный центр заподозрил ведущего «Клуба веселых и находчивых» в нарушении законодательства
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь