Как провести выходные в Санкт-Петербурге

Кроме того, на сцене СКК толпу раскачают Turbo B (ex. Snap), ICE MC, Rednex, Klubbheads, Aquagen, Юля Волкова) ex. t.A.T.u.), LIKA STAR, «Вирус», MONA (ex. Монокини), «Отпетые мошенники», «Унесенные ветром», Оксана Ковалевская KRASKI, Карина Кокс (ех. «Сливки»), Полина Ростова, Олег Кваша и другие.