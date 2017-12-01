Как провести выходные в Санкт-Петербурге

ШОУ.

«Супердискотека 90-х».

Лучшие исполнители танцевальных хитов 90-х соберутся в Петербурге на одной площадке.

Впервые в истории «Супердискотеки 90-х» в самом центре арены будет установлена круговая сцена, которая обеспечит отличный обзор с любой точки. Участие в «Супердискотеке» примет более двадцати отечественных и иностранных суперзвезд. Хедлайнерами зажигательного рэтромегадэнса станут неугомонные Scooter и вечно молодые «Руки вверх!».

Кроме того, на сцене СКК толпу раскачают Turbo B (ex. Snap), ICE MC, Rednex, Klubbheads, Aquagen, Юля Волкова) ex. t.A.T.u.), LIKA STAR, «Вирус», MONA (ex. Монокини), «Отпетые мошенники», «Унесенные ветром», Оксана Ковалевская KRASKI, Карина Кокс (ех. «Сливки»), Полина Ростова, Олег Кваша и другие.

Когда: 2 декабря.

Где: Петербургский СКК, проспект Юрия Гагарина, 8.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 1400−4500 рублей.

АУКЦИОН.

«Соцбыт».

Благотворительный аукцион в пользу заботящейся о бездомных «Ночлежки» пройдет в Северной столице во второй раз.

Всю неделю жители города присылали в Музей советских игровых автоматов письма с фотографиями и описанием предметов. Для аукциона были отобраны лучшие лоты: деревянный метр и глазированная тарелка на стену от иллюстратора Ильи Тихомирова, видеокамера «Аврора» начала 70-х, каракулевая шапка-ушанка, фотоаппараты, ночной светильник «Кремль», советский графин со смородиновой настойкой, настольные часы и другие интересные вещи. Все вырученные средства будут переданы для помощи бездомным.

Когда: 2 декабря.

Где: Музей советских игровых автоматов, Конюшенная площадь, 2 В.

Начало: 20.00.

Вход бесплатный.

СПЕКТАКЛЬ.

«Калигула».

Образ знаменитого римского императора Гая Цезаря по прозвищу Калигула до сих пор продолжает жить, перерождаясь из века в век в литературе, кино и на сцене. В основе постановки Сергея Землянского не только сюжет одноименной пьесы Альбера Камю, но и сюжеты художественных произведений других авторов. Спектакль поставлен в жанре пластической драмы — без слов. Художественные образы созданы не только с помощью пластики тела и ярких музыкальных акцентов, но и с использованием характерных танцевальных элементов, музыки, сценографии, визуальных эффектов. Театр исследует внутренний мир героя, причины его поступков и желаний. Что делает человека жестоким и почему люди до сих пор жаждут именно таких правителей? Что порождает страх и желание подчиняться? Проклятье это или единственная форма существования? Роли в спектакле исполняют актеры Дмитрий Акимов, Яна Алякина, Анна Гилунова, Валентин Ермоленко, Лолия Касаткина, Екатерина Мордвинова.

Когда: 2 декабря.

Где: ДК «Выборгский», улица Комиссара Смирнова, 15.

Начало: 19.00.

Цена билета: 1000−3700 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ.

«Петербургские набережные. Лоуренс Браунли».

В роскошном зале Президентской библиотеки выступит великий американский тенор Лоуренс Браунли. На профессиональной сцене музыкант дебютировал в 2002 году в Опере Виргинии, где исполнил партию графа Альмавивы в «Севильском цирюльнике» Россини. Затем последовал дебют в миланском Ла Скала, после чего имя певца узнали во всем мире. Для петербуржского зрителя Лоуренс Браунли подготовил программу, в которую вошли произведения Беллини, Пуччини, Россини, Бизе и Оффенбаха. Совместно с артистом в здании Священного синода на Сенатской площади выступит симфонический оркестр под управлением дирижера Константина Орбеляна. Концерт будет посвящен памяти Дмитрия Хворостовского, который был верным другом фестиваля «Петербургские набережные».

Когда: 1 декабря.

Где: Президентская библиотека имени Ельцина, Сенатская площадь, 3.

Начало: 19.00.

Цена билетов: 2000−4000 рублей.

А ТАКЖЕ.

1 декабря группа «Би-2» исполнит на «СИБУР АРЕНЕ» свои лучшие песни.

Мастера световых, лазерных, пиротехнических и огненных спецэффектов из разных регионов России устроят в парке имени Бабушкина огненное шоу. Фестиваль пройдет с 1 по 3 декабря. Начало в 19.00.

Выставка «Век Федора Хитрука» расскажет о жизни и творчестве великого мультипликатора. Экспозиция расположилась в галерее искусств KGallery. Она будет открыта до середины января.