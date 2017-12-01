В Ялте уничтожили изъятую из торговли рыбу
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В Ялте изъяли из продажи 8 кг свежей рыбы без маркировки производителя и сопроводительных ветеринарных документов. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В Ялте изъяли из продажи 8 кг свежей рыбы без маркировки производителя и сопроводительных ветеринарных документов. Об этом сообщает
Ее выявили у одного из местных торговых центров во время рейда по местам несанкционированной торговли.
«Некачественная и опасная продукция уничтожена в биотермической яме. За установленные нарушения требований законодательства гражданин, реализовывавший данную продукцию, привлечен к административной ответственности», — отметили в ведомстве.