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17:52 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте уничтожили изъятую из торговли рыбу

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В Ялте изъяли из продажи 8 кг свежей рыбы без маркировки производителя и сопроводительных ветеринарных документов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Ее выявили у одного из местных торговых центров во время рейда по местам несанкционированной торговли.

«Некачественная и опасная продукция уничтожена в биотермической яме. За установленные нарушения требований законодательства гражданин, реализовывавший данную продукцию, привлечен к административной ответственности», — отметили в ведомстве.

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