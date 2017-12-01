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18:00 (мск), источник: Водитель Петербурга

Съемки фильма перекроют движение на площади Тургенева и Садовой

В воскресенье, 3 декабря, в Петербурге будут периодически перекрывать движение транспорта для съемок художественного фильма «Шифр». Об этом сообщает пресс-служба КРТИ.

С 13:00 до 22:00 движение транспорта по площади Тургенева на участке от Английского проспекта до Садовой улицы и по Садовой улице от площади Тургенева до набережной реки Фонтанки будет приостанавливаться по 4 раза каждый час на период не более 4-х минут.

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