Съемки фильма перекроют движение на площади Тургенева и Садовой
В воскресенье, 3 декабря, в Петербурге будут периодически перекрывать движение транспорта для съемок художественного фильма «Шифр». Об этом сообщает
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В воскресенье, 3 декабря, в Петербурге будут периодически перекрывать движение транспорта для съемок художественного фильма «Шифр». Об этом сообщает
С 13:00 до 22:00 движение транспорта по площади Тургенева на участке от Английского проспекта до Садовой улицы и по Садовой улице от площади Тургенева до набережной реки Фонтанки будет приостанавливаться по 4 раза каждый час на период не более 4-х минут.