В регионе стартовал пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов

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В тестовом режиме в жилых кварталах одного из центральных микрорайонов Волжского установлено порядка 30 контейнеров для раздельного сбора, а также оборудованы специальные отсеки для пластиковых бутылок. Жителям предлагают разделять отходы на две фракции — пищевые и непищевые.

— Раздельный сбор на две фракции — это наиболее жизнеспособная и простая конструкция для жителей, так как квадратура российских квартир не позволяет заводить под мусор несколько емкостей. Качественная сортировка на уровне населения позволит снизить тариф для жителей, — отмечает руководитель ГК «Чистый город» Полина Вергун. — Для предприятия: двухфазный раздельный сбор позволит повысить отбор полезных фракций.