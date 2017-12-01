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17:59 (мск), источник: РИАЦ

В регионе стартовал пилотный проект по раздельному сбору бытовых отходов

В Волжском открыт мусоросортировочный комплекса, теперь город-спутник станет пилотной площадкой, где поэтапно будет введен раздельный сбор отходов.

Источник: РИАЦ

В тестовом режиме в жилых кварталах одного из центральных микрорайонов Волжского установлено порядка 30 контейнеров для раздельного сбора, а также оборудованы специальные отсеки для пластиковых бутылок. Жителям предлагают разделять отходы на две фракции — пищевые и непищевые.

— Раздельный сбор на две фракции — это наиболее жизнеспособная и простая конструкция для жителей, так как квадратура российских квартир не позволяет заводить под мусор несколько емкостей. Качественная сортировка на уровне населения позволит снизить тариф для жителей, — отмечает руководитель ГК «Чистый город» Полина Вергун. — Для предприятия: двухфазный раздельный сбор позволит повысить отбор полезных фракций.

Поэтапно раздельный сбор отходов планируется ввести во всех районах Волгограда и Волжского. Качественная сортировка будет способствовать снижению тарифа на вывоз мусора. Мероприятие является одним из запланированных в сфере обращения с отходами в рамках Года экологии в Волгоградской области.

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