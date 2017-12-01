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18:22 (мск), источник: РБК

Tesla подключила в Южной Австралии мощнейшую в мире литиевую батарею

Tesla Inc. подключила к энергосистеме в штате Южная Австралия самую крупную в мире литийионную батарею мощностью 100 МВт и емкостью 129 МВт/ч.

Она может обеспечить электроэнергией 30 тыс. зданий в течении восьми часов или 60 тыс. зданий в течение четырех часов. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление министра энергетики штата Тома Каутзантониса.

В Tesla подчеркнули, что батарея поможет Южной Австралии удовлетворить повышенный спрос на электроэнергию этим летом.

Батарея располагается в Джеймстауне, в 200 км к северу от Аделаиды. Она подключена к ветряной электростанции Neoen Hornsdale, которую построила французская компания Neoen. Аккумулятор должен сохранять энергию, которую вырабатывают ветрогенераторы.

​По словам премьер-министра страны Джея Кейсилла, Южная Австралия лидирует в стране по возобновляемым источникам энергии, которая будет круглосуточно доставляться в дома и офисы этим летом.

Крупные международные компании, такие как Tesla и Solar Reserve, инвестируют в Южную Австралию, потому что у страны есть возобновляемые источники энергии мирового класса, сказал министр энергетики. Технологический фонд возобновляемых источников нужен, чтобы управлять новыми проектами и сделать Южную Австралию глобальным центром хранения возобновляемой энергии, добавил он.

Tesla завершила строительство крупнейшей в мире литийионной батареи 23 ноября. Аккумулятор стоит $50 млн.

В марте этого года основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал решить проблемы с электроэнергией в этом штате. Он заявил, что за 100 дней построит батарею мощностью более 100 МВт, а если компания не справится с задачей до 1 декабря, батарея достанется Южной Австралии бесплатно.

Аккумулятор Tesla входит в программу австралийского правительства по решению проблемы энергетической самодостаточности штата общей стоимостью $390 млн, отмечает Reuters. Программа включает в том числе закупку традиционных дизельных электрогенераторов.

Проблемы с электроэнергией начались на юге Австралии после урагана в сентябре прошлого года. В марте 2017-го остановилась крупнейшая в стране ТЭЦ, которая ​работала на угле.

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