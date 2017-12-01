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19:50 (мск), источник: Газета.Ру

История короля, который отрекся от престола ради любви

Известие о том, что принц Гарри женится на своей возлюбленной — американке, состоящей в разводе, — всколыхнуло Великобританию и напомнило ей о другой свадьбе, состоявшейся более 80 лет назад. Правда, та свадьба не была королевской — тогда ради любви король Эдуард, не раздумывая, отрекся от престола. Материал «Газета.Ru» посвящен тем, кому 80 лет назад не было позволено то, что сейчас можно принцу Гарри.

Источник: AP 2017

О короле Эдуарде VIII, занимавшем трон в Великобритании в 1936 году с конца января по декабрь, помнят сегодня только то, что он отрекся от престола ради любви. Дядя Елизаветы II, старший сын ее деда Георга V в 1936 году принял решение, о котором никогда, как он говорил, не жалел: он оставил трон ради возможности жениться на своей многолетней возлюбленной — американке Уоллис Симпсон, дважды до этого побывавшей замужем. На момент свадьбы ему было 42 года — и до этого он никогда не думал о женитьбе.

Старшего сына короля Георга V всегда любили в Британии: очаровательный, демократичный, он был звездой вечеринок, прекрасно танцевал, играл в теннис и гольф. Воевать в Первую мировую его не пустили из опасений, что его ранят или, что еще хуже, возьмут в плен. По похожей причине ему не разрешали заниматься другими рискованными делами — например, участвовать в скачках или обучаться летному делу. Его это печалило — а сам он расстраивал отца тем, что он, наследник престола, никак не хотел остепениться и, наконец, жениться.

Источник: AP 2017
Печали добавляли и слухи о том, что принц Эдуард завел роман с замужней женщиной, американкой Уоллис Симпсон.
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Их познакомила на домашней вечеринке леди Фернесс, как считается, состоявшая тогда в интимных отношениях с Эдуардом, принцем Уэльским. Уоллис Симпсон была приглашена туда вместе с супругом, Эрнестом Симпсоном, уроженцем Нью-Йорка. Пара жила в Великобритании, но Уоллис Симпсон со своим ярким балтиморским акцентом (она происходила из влиятельной семьи Новой Англии) и американской прямолинейностью ярко выделялась из британского окружения. Красивая, элегантная, остроумная, она, разумеется, понравилась принцу.

Мимолетное знакомство с парой американцев быстро переросло в дружбу — и вот уже их стали регулярно приглашать на мероприятия. Но когда однажды король Георг V, в очередной раз выражая сожаление, что Эдуард никак не женится, обвинил его в близкой связи с замужней американкой, принц Уэльский с возмущением ответил, что никаких «аморальных» отношений между ними нет. Даже после последовавшей через несколько лет свадьбы он продолжал утверждать, что Уоллис Симпсон не была его любовницей до брака. Несмотря на слухи.

Источник: AP 2017

Вечером 16 января 1936 года принц Уэльский практиковался в стрельбе в Большой виндзорском парке, когда он получил записку от матери, королевы Марии: в ней сообщалось, что королевский врач «недоволен состоянием папы в данный момент» и что он должен приехать в Сандрингемский дворец, только как-нибудь ненавязчиво, чтобы не создать излишнего напряжения. Следующим утром он прилетел во дворец на аэроплане. 20 января Георг V скончался, трон переходил к Эдуарду. Одной из первых об этом узнала Уоллис Симпсон.

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У нового короля быстро испортились отношения с братьями — особенно герцогом Йоркским, будущим королем Георгом VI, — которых раздражало, что Эдуард VIII открыто забрасывает Уоллис Симпсон дорогими подарками и вообще поддерживает эту возмутительную связь.

В октябре 1936 года британская Ассоциация прессы проинформировала личного секретаря Эдуарда VIII о том, что Уоллис Симпсон подала на развод — дело должно было рассматриваться 27 октября. Он обсудил это с премьер-министром Стэнли Болдуином, который принял решение поговорить с королем о том скандале, который вызывает в обществе эта его «дружба» с означенной дамой и попросить его предотвратить развод.

Король отказался это сделать. Было понятно, что он планирует жениться на американке — это было известно всем, несмотря на то, что газеты пришли к джентльменскому соглашению не называть имя Уоллис Симпсон. 10 ноября это имя, тем не менее, впервые прозвучало на заседании Палаты общин из уст депутата-лейбориста из Глазго во время обсуждения будущей коронации короля. Точнее, того, что коронации может и не быть.

Становилось понятно, что отречение от престола — это для Эдуарда уже не столько возможность, сколько необходимость.

Лондон переполнился слухами. Даже друзья короля понимали, что если он женится на Уоллис Симпсон, ему придется немедленно отречься от престола — в противном случае, это приведет к конституционному кризису, всеобщим выборам, подъему левых настроений — и все это на фоне безработицы, рецессии и внешнеполитических проблем (напомним, это был 1936 год).

16 ноября король сообщил Стэнли Болдуину, что женится на Уоллис Симпсон в самое ближайшее время, одобрят его министры это или нет. Если нет, он отречется от престола. Позднее, вечером. Он сказал то же самое и матери и сестре. Разумеется, они были шокированы.

Конечно, они настаивали на том, что быть королем его долг, и он обязан отказаться от этой женщины. На что он ответил, что не сможет быть королем без нее, а это значит, что его настоящий долг — оставить трон. 10 декабря 1936 года в присутствии четверых своих братьев Эдуард VIII перестал быть королем. Впервые в истории Великобритании монарх добровольно отрекся от трона.

Источник: AP 2017

Они поженились 3 июня 1937 года во Франции — бывший король Великобритании, а ныне герцог Виндзорский и дважды разведенная дочь американского предпринимателя из Балтимора, сделавшего состояние на торговле мукой. Скромная свадьба состоялась в Шато де Канд, в Монте.

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Члены семьи бывшего британского монарха на ней не присутствовали. Несмотря на то, что британской прессе было запрещено там находиться, журнал Time вел детальный репортаж с места событий, не забывая упоминать, что Эдвард не отрывает глаз от невесты.

На Уоллис Сипмсон было светло-голубое платье из креповой ткани и шляпка с полями, ореолом окружавшими голову, шею украшала крупная брошь. «Только два инцидента помешали церемонии, — сообщал Time. — Когда викарий Жарден спросил: “Будешь ли ты любить ее, заботиться о ней, уважать и беречь ее?”, взволнованный Эдуард выкрикнул: “Да!” пронзительным голосом, больше похожим на крик. Когда же он надевал на ее палец простое кольцо из уэльского золота, традиционного в британской королевской семье, то дрожь в его руках была видна даже самым дальним наблюдателям».

Супруги прожили в браке вплоть до самой смерти Эдуарда в 1972 году. Уоллис Симпсон пережила его на 14 лет.

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