В Германии пригрозили запретить шаурму

Источник: AP 2017

Проблема связана с решением европейских чиновников. Комитет по здравоохранению Европарламента отказал Еврокомиссии в предложении разрешить использование фосфатов в замороженном мясе для шаурмы. Сейчас их применение допустимо в свежем мясе, однако норма для замороженного продукта не установлена.

Комитет указал, что использование фосфатов может угрожать здоровью потребителей и вести к заболеваниям сердца. Тем не менее, однозначного мнения ученых по этому вопросу нет. Фосфаты применяются в замороженном мясе для сохранения влаги и вкуса.