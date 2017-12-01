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17:59 (мск), источник: Lenta.Ru

В Германии пригрозили запретить шаурму

Германия может полностью лишиться шаурмы. Об этом сообщает The Local.

Источник: AP 2017

Проблема связана с решением европейских чиновников. Комитет по здравоохранению Европарламента отказал Еврокомиссии в предложении разрешить использование фосфатов в замороженном мясе для шаурмы. Сейчас их применение допустимо в свежем мясе, однако норма для замороженного продукта не установлена.

Комитет указал, что использование фосфатов может угрожать здоровью потребителей и вести к заболеваниям сердца. Тем не менее, однозначного мнения ученых по этому вопросу нет. Фосфаты применяются в замороженном мясе для сохранения влаги и вкуса.

Европарламент будет обсуждать вопрос в декабре 2017-го, и если предложение Еврокомиссии будет отвергнуто, шаурма может попасть под запрет.

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