В Воронеже назвали победителей конкурса «Учитель здоровья — 2017»

— Я использовала, конечно же, смену видов деятельности, как любой учитель. Мы с ребятами проводили урок без парт. Этот приём я люблю в своей практике. При использовании такого приёма, письменная деятельность, конечно же, сводится к минимуму. Но зато до максимума возводится игровая деятельность. Мы разгадывали кроссворд, мы играли в мяч, мы сами составили комплекс здоровых упражнений для утренней гимнастики и выполнили его во время урока, — рассказала Юлия Шевелева, учитель английского языка из Санкт-Петербурга.