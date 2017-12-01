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18:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже назвали победителей конкурса «Учитель здоровья — 2017»

Награды получили 10 лауреатов и двое победителей.

Источник: Вести - Воронеж

В Воронеже завершился Всероссийский конкурс «Учитель здоровья — 2017». За это звание боролись 40 педагогов из разных городов. Участвовали в дискуссиях и проводили открытые уроки, применяя здоровьесберегающие методики. Лауреат конкурса — Юлия Шевелёва — занималась английским с 7-классниками, говорит, ребята впечатлили своими способностями.

— Я использовала, конечно же, смену видов деятельности, как любой учитель. Мы с ребятами проводили урок без парт. Этот приём я люблю в своей практике. При использовании такого приёма, письменная деятельность, конечно же, сводится к минимуму. Но зато до максимума возводится игровая деятельность. Мы разгадывали кроссворд, мы играли в мяч, мы сами составили комплекс здоровых упражнений для утренней гимнастики и выполнили его во время урока, — рассказала Юлия Шевелева, учитель английского языка из Санкт-Петербурга.

В этом году все учителя набрали почти одинаковые баллы. Поэтому, победителей выбрать было сложно, рассказывают в жюри. Кто-то отличился презентацией и конспектом, кто-то — подачей материала на уроке.

В итоге награды получили десять лауреатов и двое победителей. По правилам, одно «золото» — для учителя физкультуры: этот предмет — основной в формировании здоровья школьников. Так, победа досталась Дмитрию Завертаному — из Краснодарского края. Лучшим учителем здоровья стала и преподаватель английского языка — Ольга Гофман из Белгорода.

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