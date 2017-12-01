Прогноз погоды: на Молдову обрушится ливень и мокрый снег
Молдавские метеорологи предупредили о том, что в субботу в республике выпадут обильные осадки.
Молдавские метеорологи предупредили о том, что в субботу в республике выпадут обильные осадки.
КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» метоопасности в связи с сильными осадками.
Предупреждение будет действовать в субботу, 2 декабря, с полуночи до 18.00.
«Второго декабря ожидаются сильные осадки — преимущественно в виде дождя. Их объем достигнет 15−35 литров на квадратный метр. Местами в северной части республики выпадут осадки в виде мокрого снега», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.
Риски и рекомендации
Синоптики предупреждают, что большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб домам, построенным на склонах. На отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму. Сильные дожди могут привести к блокированию канализационных сетей, к эрозии почвы, к потере контроля за направлением движения транспортного средства.
В связи с этим рекомендуется очистить стоки, избегать перемещения по легко затопляемым зонам. Водителям следует адаптировать скорость автомобиля к условиям дороги.