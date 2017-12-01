Прогноз погоды: на Молдову обрушится ливень и мокрый снег

«Второго декабря ожидаются сильные осадки — преимущественно в виде дождя. Их объем достигнет 15−35 литров на квадратный метр. Местами в северной части республики выпадут осадки в виде мокрого снега», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Синоптики предупреждают, что большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб домам, построенным на склонах. На отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму. Сильные дожди могут привести к блокированию канализационных сетей, к эрозии почвы, к потере контроля за направлением движения транспортного средства.