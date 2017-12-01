Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Ученые: раннее облысение может служить признаком болезней сердца
Чубайс ответил на обвинения в растрате 10 млрд руб.
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Аксенов обратился с просьбой к правительству из-за моста в Крым
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Мария Куликова обрела счастье с новым избранником — СМИ
Бондарчук показала фото юного экс-мужа с их сыном
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вышли в свет после помолвки
Катрин Денев в "костюме рыцаря" пришла на вечер в Нью-Йорке
СМИ: На выход США из РСМД РФ ответит запуском прорывных проектов
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8На Бали проснулся вулкан Агунг
20:00 (мск), источник: Sputnik.md

Прогноз погоды: на Молдову обрушится ливень и мокрый снег

Молдавские метеорологи предупредили о том, что в субботу в республике выпадут обильные осадки.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 51% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила «желтый код» метоопасности в связи с сильными осадками.

Читайте также
Примэрия Кишинева готовится к снегопадам

Предупреждение будет действовать в субботу, 2 декабря, с полуночи до 18.00.

«Второго декабря ожидаются сильные осадки — преимущественно в виде дождя. Их объем достигнет 15−35 литров на квадратный метр. Местами в северной части республики выпадут осадки в виде мокрого снега», — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

Риски и рекомендации

Синоптики предупреждают, что большое количество осадков может привести к затоплению хозяйств, расположенных в низинах, а также нанести ущерб домам, построенным на склонах. На отдельных участках небольших рек и водотоков возможен подъем уровня воды с выходом ее на пойму. Сильные дожди могут привести к блокированию канализационных сетей, к эрозии почвы, к потере контроля за направлением движения транспортного средства.

В связи с этим рекомендуется очистить стоки, избегать перемещения по легко затопляемым зонам. Водителям следует адаптировать скорость автомобиля к условиям дороги.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сын Валерии Бобочел просит Минздрав о помощи
Носители фамилии Гимпу были героями Великой Отечественной войны
Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018
Украину оставили без 600 миллионов евро
Лавров назвал «кровожадной тирадой» заявление постпреда США
Пенсионному фонду понадобились 100 млрд рублей из-за идей Путина
Флинн признал вину в даче ложных показаний о контактах с Россией
Главные события недели (видео)
Регулятор США разрешил выпустить фьючерсы на биткойн
Спорт
«Русские опять мухлевали». За кулисами жеребьевки ЧМ-2018 Рассказываем обо всем, что не вошло в трансляцию жеребьевки чемпионата мира по футболу
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь