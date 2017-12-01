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19:17 (мск), источник: Sputniknews.kz

Путин подпишет указ об обеспечении жильем переселенцев с «Байконура»

Проживающие на «Байконуре» граждане России получат жилье в РФ на средства из федерального бюджета.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 дек — Sputnik. По поручению президента России Владимира Путина подготовлен указ об обеспечении жильем россиян, подлежащих отселению с комплекса «Байконур».

По данным корпорации Роскосмос, при реализации указа, проживающие на «Байконуре» граждане России смогут получить жилье на родине на средства из федерального бюджета.

«Впервые с 2013 года возобновляется обеспечение жильем тех россиян, которые переезжают с “Байконура”. Не менее 150 семей получат жилищные сертификаты», — прокомментировали в Роскосмосе.

В настоящий момент проект указа находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти России.

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