Путин подпишет указ об обеспечении жильем переселенцев с «Байконура»

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 1 дек — Sputnik. По поручению президента России Владимира Путина подготовлен указ об обеспечении жильем россиян, подлежащих отселению с комплекса «Байконур».

По данным корпорации Роскосмос, при реализации указа, проживающие на «Байконуре» граждане России смогут получить жилье на родине на средства из федерального бюджета.

«Впервые с 2013 года возобновляется обеспечение жильем тех россиян, которые переезжают с “Байконура”. Не менее 150 семей получат жилищные сертификаты», — прокомментировали в Роскосмосе.