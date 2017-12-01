Куда пойти на выходные в Крыму

Источник: РИА "Новости"

Концерт Андрея Григорьева-Апполонова.

Где: Симферополь, ночной клуб «Чайка».

Когда: 2 декабря.

Выступление солиста поп-группы «Иванушки International» состоится в субботу в ночном клубе «Чайка». Певец исполнит знаменитые хиты коллектива, полюбившиеся всей России.

Цирковое представление Марицы и Дана Запашных.

Где: Симферопольский цирк им. Б. Н. Тезикова.

Когда: 2 и 3 декабря в 12:00 и 16:00.

Впервые в Крыму представители легендарной династии советских и российских цирковых артистов Марица и Дан Запашные. В программе: дрессированные шимпанзе, джигиты Осетии, караван верблюдов, обезьяны на осликах, кавказские овчарки, воздушные гимнасты, гимнасты на мачте, клоунский дуэт Lucky и многое другое.

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей.

Танцевальное шоу «Бродвей».

Где: Севастополь, Академический театр танца Вадима Елизарова.

Когда: 2 декабря в 18:00.

Танцевальное шоу «Бродвей» построено на основе знаменитых мировых мюзиклов, среди которых «Чикаго», «Ромео и Джульетта», «Вестсайдская история», «Красавица и чудовище», «Копакабана» и другие.

Отдельная танцевальная тема шоу — образы таких легендарных личностей мировой музыки, как Фрэнк Синатра, Уитни Хьюстон и Майкл Джексон.

Зрителей ожидает незабываемое, захватывающее шоу с постоянной сменой музыкальных ритмов, порой неожиданных танцевальных образов и ярких, эффектных костюмов.

Турнир по синхронному плаванию «Надежды Крыма».

Где: Евпатория, Центр спорта «Эволюция».

Когда: 2 и 3 декабря в 10:00.

В открытом республиканском турнире по синхронному плаванию «Надежды Крыма» примут участие более 200 спортсменок со всей России (Евпатория, Симферополь, Севастополь, Москва и Московская область, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Челябинск и другие города), а также команда Казахстана. Всего будет разыграно 14 комплектов наград.

Состязания пройдут в следующих дисциплинах: соло, дуэт, группа и комбинированная группа в четырех возрастных категориях — 8 лет и младше, 9−12 лет, 13−15 лет и 15−18 лет. Спортсменкам будут присвоены спортивные разряды, при условии их выполнения.

В заключительный день состязаний, 3 декабря, зрители увидят номера в формате «Трофи профэшнл». Эту новую дисциплину в синхронном плавании по праву считают одной из самых эффектных. Девушки будут выступать в театральных костюмах и использовать различные аксессуары, дополняющие образ.

Театральный фестиваль «Краски осени-2017».

Где: Алушта, Дом творчества «Подмосковье».

Когда: 2 и 3 декабря в 12:00.

На фестивале «Краски осени-2017» детские и взрослые театральные самодеятельные коллективы покажут семь постановок в жанрах: драматический спектакль, музыкальный спектакль, мини-спектакль, театральная эксцентрика. Для участников пройдут мастер-классы по актерскому искусству и сценическому мастерству.

Как сообщает турпортал Крыма, программу фестиваля откроет детская театральная студия «Краски» со спектаклем «Кошкин дом». В 14.30 сцену займет детский театр-студия «Водевиль» из поселка Малый Маяк со спектаклем «Аленький цветочек». После небольшого перерыва фестивальную программу продолжит детская литературная студия «Алуштинский рассвет» со спектаклем «Апрель 45-го». Завершит первый фестивальный день спектакль «Эзоп. Лиса и виноград» народного театра «Клио».