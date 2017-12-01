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18:23 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики обещают туман 2 декабря во всех регионах Казахстана

Температура даже днём стабильно в минусе. В нескольких областях Казахстана ожидается снег.

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Источник: Informburo.kz

Туман обещают синоптики 2 декабря во всех регионах республики.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке, центре и северо-западе Казахстана местами ожидаются осадки, гололедица, усиление ветра. Во всех областях Казахстана местами ожидается туман.

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Прогноз погоды на 2 декабря по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Ночью ожидается 10−12 мороза, днём от -7 до -9 градусов по Цельсию.

В Алматы ночью переменная облачность, без осадков, днём — снег. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью от -2 до -4 градусов, днём около 0 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области ясно. Местами ожидается туман. Ночью ожидается от -15 до -20 градусов, днём температура составит от -5 до -10 градусов.

В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Ночью от -7 до -12 градусов, днём от -3 до -8 градусов по Цельсию.

В Алматинской области снег. Местами ожидается туман. Столбик термометра в темное время суток будет колебаться от 1 до 6 мороза, днём поднимется от -1 до +4 градусов.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Температурный фон ночью составит от -3 до -8 градусов, днём от -4 до +1 градуса по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха составит от -10 до -15 градусов ночью от -5 до -10 градусов днём.

В Жамбылской области ожидается снег, гололедица, днём усиление ветра 15−20 м/с. Местами ожидается туман. Температура воздуха составит от -2 до -7 градусов ночью и от 0 до -5 градусов днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от -7 до -12 градусов, днём ожидается от -1 до -6 градусов.

В Карагандинской области ожидается снег. Местами ожидается туман. Ночью температура воздуха от -7 до -12 градусов по Цельсию, днём от 0 до -5 градусов.

В Костанайской области ночью снег, днём переменная облачность без осадков. Местами ожидается туман. Ночью на территории региона ожидается от -9 до -14 градусов, днём от -2 до -7 градусов.

В Кызылординской области ожидается дождь со снегом, гололедица, днём усиление ветра 15−20 м/с. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью от -5 до -10 градусов по Цельсию, днём составит от 0 до -5 градусов.

В Мангистауской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман. Ночная температура воздуха от -1 до -6 градусов. Температурный фон днём составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от -13 до -18 градусов, днём ожидается от 7 до 12 мороза.

В Северо-Казахстанской области снег. Местами ожидается туман. Ночью температура воздуха от -14 до -19 градусов, днём от 7 до 12 мороза.

В Южно-Казахстанской области снег, гололедица, днём усиление ветра 15−20 м/с. Местами ожидается туман. Температура ночью от -2 до -7 градуса, днём 1−6 мороза.

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