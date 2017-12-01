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18:27 (мск), источник: Tengrinews

Абонентам Kcell списали баланс из-за технического сбоя

Абонентам Kcell списали баланс из-за технического сбоя, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Пользователь сети Facebook Марина Громак написала в группе «Астана — Что? Где? Когда?» о том, что ей пришлось заплатить 5500 тенге для того, чтобы списалась абонентская плата за услуги мобильного оператора Kcell. Она была обеспокоена тем, вернут ли ей деньги. В пресс-службе компании сообщили, что неполадки возникли по причине технического сбоя.

«В виду произошедшего технического сбоя, у некоторых из вас с утра могут наблюдаться перебои с предоставлением услуг, некорректным списанием баланса или начислением бонусов. В течение ближайших часов Ваш баланс будет полностью восстановлен, услуги начислены! Приносим свои глубочайшие извинения», — сообщили в компании Kcell.

Кроме того, в компании сообщили, что всем пострадавшим абонентам нескольких тарифных планов дополнительно будут начислены бонусные 5GB интернет-трафика на декабрь.

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