Абонентам Kcell списали баланс из-за технического сбоя

Пользователь сети Facebook Марина Громак написала в группе «Астана — Что? Где? Когда?» о том, что ей пришлось заплатить 5500 тенге для того, чтобы списалась абонентская плата за услуги мобильного оператора Kcell. Она была обеспокоена тем, вернут ли ей деньги. В пресс-службе компании сообщили, что неполадки возникли по причине технического сбоя.