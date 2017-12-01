Абонентам Kcell списали баланс из-за технического сбоя
Абонентам Kcell списали баланс
Абонентам Kcell списали баланс
Пользователь сети Facebook Марина Громак написала в группе «Астана — Что? Где? Когда?» о том, что ей пришлось заплатить 5500 тенге для того, чтобы списалась абонентская плата за услуги мобильного оператора Kcell. Она была обеспокоена тем, вернут ли ей деньги. В
«В виду произошедшего технического сбоя, у некоторых из вас с утра могут наблюдаться перебои с предоставлением услуг, некорректным списанием баланса или начислением бонусов. В течение ближайших часов Ваш баланс будет полностью восстановлен, услуги начислены! Приносим свои глубочайшие извинения», — сообщили в компании Kcell.
Кроме того, в компании сообщили, что всем пострадавшим абонентам нескольких тарифных планов дополнительно будут начислены бонусные 5GB