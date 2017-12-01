Что нужно знать о расколе православной церкви на Украине

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

30 октября РПЦ сообщила, что митрополит Киевский и всея Украины Филарет направил в адрес патриарха Кирилла и Архиерейского собора РПЦ письмо, в котором «попросил прощения» и изложил предложения о преодолении раскола. Об истории конфликта и позициях враждующих церквей — в материале «Ъ».

Сколько православных церквей на Украине

В настоящее время на территории Украины действуют три крупные православные церковные организации — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), а также канонически не признанные Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С чего все началось

УПЦ МП во главе с митрополитом Киевским и всея Украины учреждена в 1990 году Архиерейским собором РПЦ в качестве независимой и самостоятельной церкви в составе Московского патриархата. С 2014 года ее предстоятелем является митрополит Онуфрий.

УПЦ КП образована в 1992 году после неудачной попытки возглавлявшего тогда УПЦ МП митрополита Филарета (Денисенко) добиться полной независимости украинской церкви (автокефалии). Филарет не подчинился требованию РПЦ покинуть пост, в результате чего был лишен сана. В том же году при поддержке украинских властей он создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997 году РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.

УАПЦ ведет свою историю с 1917 года, когда часть православного духовенства на Украине выступила за создание самостоятельной церкви. На начальном этапе советская власть поддерживала УАПЦ, пытаясь ослабить РПЦ, однако уже в конце 20-х годов начались гонения на активистов. В 1930 году УАПЦ объявила о самороспуске: часть духовенства была физически уничтожена, часть эмигрировала. В 1989 году УАПЦ возобновила легальную деятельность на Украине.

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Текущая ситуация

Накануне Евромайдана представительство Украинской православной церкви МП преобладало в большинстве регионов.

В настоящее время УПЦ МП продолжает контролировать большинство приходов, однако в ряде общин происходит разделение. В октябре 2016 года архиепископ УПЦ КП Евстратий Зоря заявил, что в течение двух лет УПЦ МП потеряла более 39 приходов, перешедших под юрисдикцию Киевского патриархата. Ранее религиовед Виктор Еленский оценивал число «переходов» в 60−70 приходов. «Тенденция такова: в тех случаях, когда священник ведет себя, скажем, по-антиукраински, такие переходы не бывают редкими», — заявил господин Еленский.

Позиции сторон

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Украинскую церковь пытаются вовлечь в глубокий конфликт, разделяющий общество, и сделать ее заложницей этого конфликта… Происходят насильственные захваты храмов, игнорируются решения судов, ведется клеветническая информационная кампания против церкви, в украинском парламенте предлагаются законопроекты, цель которых — дискриминировать и поставить в тяжелейшие условия крупнейшую религиозную общину страны…» (21 ноября 2016 года на торжествах по случаю 70-летия предстоятеля РПЦ).

Наша Церковь никогда не оставит в беде своих собратьев на Украине и не откажется от них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев — это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет: «Аксиома для Украины — независимая церковь. Раз бог дал нам государство, поэтому в этом государстве должна быть и независимая государственная церковь… Заявляю российскому епископату и московскому патриарху, что никогда украинская церковь не вернется в Московский патриархат» (1 декабря 2017 года на пресс-конференции в Киеве).

Как они в своем государстве имеют свою независимую церковь, так и мы хотим иметь свою независимую автокефальную церковь. Поэтому возврата не будет никогда. Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет

Владимир Путин, президент России: «Сегодня, вчера смотрю по СМИ — официально практически на Украине устраивают праздник по поводу УНО-УПА, этой националистической профашистской организации» (14 октября 2014 года на заседании Совета по правам человека).

И сопровождается это призывами к расправам над представителями Русской православной церкви Московского патриархата… Где защитники прав человека по поводу отправления религиозных культов и права на вероисповедание? Владимир Путин Президент России

Петр Порошенко, президент Украины: «Владимир Великий 1029 лет назад принял судьбоносное решение — окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру от Константинопольской церкви, которая для нас и поныне является церковью-матерью » (28 июля 2017 года в Facebook).

Именно от нее мы ожидаем признания автокефалии Украинской церкви — равной другим поместным православным церквам. И разумеется, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора. Петр Порошенко Президент Украины

Как пытались помириться

В январе 2007 года президент Украины Виктор Ющенко на встрече с иерархами УПЦ КП заявил о необходимости создания на Украине единой поместной православной церкви. Для этого он предложил создать совместную богословскую комиссию, в которую должны были войти по три епископа и по два священника от обеих церквей. Представители Киевского патриархата выразили готовность к диалогу, однако представители Московского патриархата отказались от участия в переговорах, сославшись на неканоничность УПЦ КП. Кроме того, они назвали условием для диалога возврат церквей и отстранение от переговоров патриарха Филарета.

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В августе 2009 года в Свято-Успенской Почаевской лавре на Украине патриарх Кирилл призвал к объединению православных церквей. В частности, он заявил, что считает раскол в украинской церкви «реакцией, в том числе и на неправильную политику церковной Москвы». В сентябре была создана комиссия для проведения переговоров. Первую официальную встречу, проведенную в октябре, представители церквей оценили положительно и высказали надежду на дальнейший диалог. В ноябре отношения между церквями вновь осложнились из-за ситуации вокруг церкви в Тернопольской области.

Летом 2010 года патриарх Филарет завил о начале переговоров с Московским патриархатом, конечной целью которых должно было стать объединение церквей. Представитель Киевского патриархата епископ Евстратий скептически охарактеризовал их ход, заявив, что они лишь «имитируют диалог». Руководитель пресс-службы патриарха протоиерей Владимир Вигилянский заявлял, что священники УПЦ КП, желающие вернуться в Русскую православную церковь, могут сделать это «через чин покаяния простыми верующими».

О том, чем закончится нынешняя попытка, говорить рано. Патриарх Филарет пояснил, что слова о прощении являются традиционным обращением о молитве, а не признанием вины. УПЦ КП выступила с заявлением, что готовы к диалогу с Русской православной церковью с целью признания ее автокефалии, а не воссоединения.