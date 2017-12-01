В понедельник ряд улиц в Симферополе останется без света

В понедельник ряд улиц в Симферополе останется без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В понедельник, 4 декабря, в Симферополе будет временно отключено электроснабжение на ряде улиц. Об этом сообщается на сайте администрации города.