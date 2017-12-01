Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия берет на обеспечение белорусские военные части
Интимная пластика: три реальные истории
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Европа устала от антироссийских санкций и готова их отменить
19-летняя россиянка погибла в Турции, уйдя с молодым человеком
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
СМИ: Россия готова к выходу Дании из проекта «Северный поток-2»
СМИ: У России просят защиты от США
Селена Гомес вышла на красную дорожку в откровенном наряде
Полина Гагарина в платье с глубоким декольте удивила поклонников
СМИ: На выход США из РСМД РФ ответит запуском прорывных проектов
Родченков: Моя цена растет, а бюджет истощен
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Личный опыт: как пережить ремонт
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
18:45 (мск), источник: РИА Крым

В понедельник ряд улиц в Симферополе останется без света

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В понедельник, 4 декабря, в Симферополе будет временно отключено электроснабжение на ряде улиц. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Такие меры связаны с проведением плановых работ ГУП «Крымэнерго».

Так, с 8:30 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Бастионная, 8−114, 3−67, ул. Залеская, 24, пер. Школьный, 26−64, 23−55, ул. Уральская, 57−93, 95−105, ул. Сакская, 18−40, 65−83/104, ул. Братьев Айвазовских, 90−102, 87, 89/85, ул. Дунайская, 2а, 2−16, 10а, ул. Тракторная, 36−42, 19−23.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Националист Корчинский признал, что Крым живет лучше Украины
Имущество Ислямова на торгах ушло за копейки
Сборная России узнала соперников по групповому этапу ЧМ-2018
Украину оставили без 600 миллионов евро
Лавров назвал «кровожадной тирадой» заявление постпреда США
Пенсионному фонду понадобились 100 млрд рублей из-за идей Путина
В США две биржи выпустят фьючерсы на биткойн
Протестующих против «Платона» внесли в реестр НКО-иноагентов
Филарет: УПЦ никогда не вернется в Московский патриархат
Спорт
Журова: Все спортсмены из списка Родченкова будут наказаны МОК Олимпийская чемпионка отметила, что большинство федераций заинтересовано в том, чтобы сборная России принимала участие в Олимпийских играх
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов» Одна из главных актрис современного российского кино рассказывает о съемках в хорроре и своих знаменитых героинях, а также об отношении к скандалу вокруг «Матильды», цензуре, нравственности и «Дому 2»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
В моду вошел трикотажный тотал-лук (фото) Трикотажный тотал-лук вернулся в моду давно и заметно помолодел. Разбираемся, как носить вязаные платья, юбки и брюки в сочетании с другими трикотажными вещами этой зимой
Дети
Внучка Александра Маслякова переживает из-за своей популярности С ранних лет девочку окружает повышенное внимание.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь