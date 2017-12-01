В понедельник ряд улиц в Симферополе останется без света
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В понедельник, 4 декабря, в Симферополе будет временно отключено электроснабжение на ряде улиц. Об этом сообщается на сайте администрации города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — РИА Новости Крым. В понедельник, 4 декабря, в Симферополе будет временно отключено электроснабжение на ряде улиц. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Такие меры связаны с проведением плановых работ ГУП «Крымэнерго».
Так, с 8:30 до 17:00 света не будет по следующим адресам: ул. Бастионная, 8−114, 3−67, ул. Залеская, 24, пер. Школьный, 26−64, 23−55, ул. Уральская, 57−93, 95−105, ул. Сакская, 18−40, 65−83/104, ул. Братьев Айвазовских, 90−102, 87, 89/85, ул. Дунайская, 2а, 2−16, 10а, ул. Тракторная, 36−42, 19−23.