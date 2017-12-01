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19:56 (мск)

Главные события недели (видео)

Неудачный запуск с космодрома Восточный, помолвка принца Гарри и результаты жеребьевки ЧМ-2018 по футболу — редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще больше событий смотрите в нашей фотогалереи.

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