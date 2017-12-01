Главные события недели (видео)
Неудачный запуск с космодрома Восточный, помолвка принца Гарри и результаты жеребьевки ЧМ-2018 по футболу — редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Неудачный запуск с космодрома Восточный, помолвка принца Гарри и результаты жеребьевки ЧМ-2018 по футболу — редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате.
Еще больше событий смотрите в нашей фотогалереи.