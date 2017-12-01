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1 декабря, источник: Kazinform

Президент РК: Богатых не любят, талантливых преследуют

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Президент РК Нурсултан Назарбаев обозначил четыре основополагающих события за годы независимости Казахстана. Об этом он заявил, выступая на форуме «100 новых лиц Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Была одна эпоха, сейчас — другая. Все изменилось в жизни за 26 лет. Кто родился тогда, (на заре независимости) ему сейчас 26 лет. Это самый прекрасный возраст для работы. Я прочитал письмо молодого блогера. Он написал, что хотел бы отметить четыре вещи за время Независимости», — сказал Нурсултан Назарбаев.

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Первое из них, как отметил Глава государства, это объявление независимости Казахстана, утверждение и закрепление его границ, которого никогда не было. Второе — быстрое проведение рыночных реформ и приватизации, что позволило вырасти тысячам бизнесменов и деловых людей. Третье — обеспечение согласия и стабильности в многонациональном обществе. Четвертое — это то, что по всему периметру границ Казахстана и в мире у нас нет врагов, а есть друзья.

«Я мог бы перечислить до 10-ти и до 20-ти, но я подумал, как этот молодой человек так четко обозначил четыре вещи. Если вы вдумаетесь в каждый из этих пунктов, то можно целый день разговаривать на эту тему. Теперь наступает совершенно другое время и не мне вам это рассказывать. Я ознакомился с вашими фотографиями, вашей жизнью. Вы кипите в этом обществе, вы созидаете, вы вышли вперед и мы теперь встречаемся как 100 новых лиц независимости, которые победили и стали ведущими, я вас поздравляю!» — сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к победителям проекта «100 новых лиц Казахстана».

«100 новых лиц Казахстана, которые выросли за 26 лет нашей независимости — это вы. Я знаю, что вы прошли через три тура конкурса, было интернет-голосование. Там не только 100 лиц, намного больше. Кстати, их тоже не надо забывать — 2 тысячи и вот выбрали вас. Независимость дала вам шанс показать свои возможности, раскрыть ваш талант, проложить путь в будущее и самое главное — стать примером для молодежи, которая будет идти за вами следом. Вы доказали, что талант — это и есть труд», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства добавил, что человек не должен жить без мечты. «Говорят: “Если выберешь любимую работу — всю жизнь работать не будешь”, потому что это будет в радость (…). Богатого человека — не любят, талантливых преследуют, а гениев убивают. Поэтому пробиться людям талантливым и гениальным очень трудно. С другой стороны, вы теперь герои, я хочу сказать. Вот почему духовное возрождение, изменение сознания казахстанцев, имеет огромное значение для нашего будущего. Я это продумал и сказал, что теперь наступило время говорить об этом. Экономику создали, бизнес-сообщество создали, Казахстан сделали известным в мире — нас уважают, нас ценят, казахов узнают везде. Теперь надо двигаться на следующую ступень, и делать это надо через духовное возрождение», — резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, проект «100 новых лиц Казахстана» реализуется в соответствии с программой «Рухани жаңғыру». «Я предлагаю направить внимание общества на современность, на историю наших современников. Это можно реализовать в проекте “100 новых лиц Казахстана”. (…) Проект “100 новых лиц Казахстана” — это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы», — говорится в статье Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания».

Проект ориентирован на решение трех задач: показать обществу реальное лицо тех, кто своим умом, руками и талантом творит современный Казахстан. Второе — создать новую мультимедийную площадку информационной поддержки и популяризации наших выдающихся современников. И третье — создать не только общенациональные, но и региональные проекты «100 новых лиц».

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