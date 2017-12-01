Президент РК: Богатых не любят, талантливых преследуют

«Была одна эпоха, сейчас — другая. Все изменилось в жизни за 26 лет. Кто родился тогда, (на заре независимости) ему сейчас 26 лет. Это самый прекрасный возраст для работы. Я прочитал письмо молодого блогера. Он написал, что хотел бы отметить четыре вещи за время Независимости», — сказал Нурсултан Назарбаев.

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Первое из них, как отметил Глава государства, это объявление независимости Казахстана, утверждение и закрепление его границ, которого никогда не было. Второе — быстрое проведение рыночных реформ и приватизации, что позволило вырасти тысячам бизнесменов и деловых людей. Третье — обеспечение согласия и стабильности в многонациональном обществе. Четвертое — это то, что по всему периметру границ Казахстана и в мире у нас нет врагов, а есть друзья.

«Я мог бы перечислить до 10-ти и до 20-ти, но я подумал, как этот молодой человек так четко обозначил четыре вещи. Если вы вдумаетесь в каждый из этих пунктов, то можно целый день разговаривать на эту тему. Теперь наступает совершенно другое время и не мне вам это рассказывать. Я ознакомился с вашими фотографиями, вашей жизнью. Вы кипите в этом обществе, вы созидаете, вы вышли вперед и мы теперь встречаемся как 100 новых лиц независимости, которые победили и стали ведущими, я вас поздравляю!» — сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к победителям проекта «100 новых лиц Казахстана».

«100 новых лиц Казахстана, которые выросли за 26 лет нашей независимости — это вы. Я знаю, что вы прошли через три тура конкурса, было интернет-голосование. Там не только 100 лиц, намного больше. Кстати, их тоже не надо забывать — 2 тысячи и вот выбрали вас. Независимость дала вам шанс показать свои возможности, раскрыть ваш талант, проложить путь в будущее и самое главное — стать примером для молодежи, которая будет идти за вами следом. Вы доказали, что талант — это и есть труд», — сказал Нурсултан Назарбаев.



Глава государства добавил, что человек не должен жить без мечты. «Говорят: “Если выберешь любимую работу — всю жизнь работать не будешь”, потому что это будет в радость (…). Богатого человека — не любят, талантливых преследуют, а гениев убивают. Поэтому пробиться людям талантливым и гениальным очень трудно. С другой стороны, вы теперь герои, я хочу сказать. Вот почему духовное возрождение, изменение сознания казахстанцев, имеет огромное значение для нашего будущего. Я это продумал и сказал, что теперь наступило время говорить об этом. Экономику создали, бизнес-сообщество создали, Казахстан сделали известным в мире — нас уважают, нас ценят, казахов узнают везде. Теперь надо двигаться на следующую ступень, и делать это надо через духовное возрождение», — резюмировал Нурсултан Назарбаев.

Напомним, проект «100 новых лиц Казахстана» реализуется в соответствии с программой «Рухани жаңғыру». «Я предлагаю направить внимание общества на современность, на историю наших современников. Это можно реализовать в проекте “100 новых лиц Казахстана”. (…) Проект “100 новых лиц Казахстана” — это история 100 конкретных людей из разных регионов, разных возрастов и национальностей, которые добились успеха за эти стремительные годы», — говорится в статье Президента Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: Модернизация общественного сознания».