Беларусь улучшила позиции в рейтинге процветания

Данные об этом содержаться в ежегодном отчете Лондонского Legatum Institute.

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В Prosperity Index государства мира оценивались по девяти критериям: качество экономики, образование, здравоохранение, личная свобода, безопасность, бизнес-среда, управление, социальный капитал и окружающая среда.

В рейтинге указываются сильные и слабые стороны Беларуси.

Так, по мнению английских экспертов, самыми сильными позициями Беларуси, продвигающими страну по пути процветания, являются качество экономики — 42 место, образование — 43-е место и 52-е место в сфере безопасности.

Хуже всего дело в Беларуси, по мнению составителей рейтинга, обстоит с госуправлением — 134-е место, персональными свободами — 133-е место и социальным капиталом — 129-е место.

Ближе к концу списка Беларусь оказалась также по таким позициям как бизнес-среда — 98-е, окружающая среда — 97-е и здоровье — 86-е место.

Несмотря на это страна улучшила свои позиции в общем рейтинге процветания 2017 года по сравнению с рейтингом 2016 года, поднявшись с 98-го на 95-е место.