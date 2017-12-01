Беларусь улучшила позиции в рейтинге процветания
В Prosperity Index государства мира оценивались по девяти критериям: качество экономики, образование, здравоохранение, личная свобода, безопасность,
В Prosperity Index государства мира оценивались по девяти критериям: качество экономики, образование, здравоохранение, личная свобода, безопасность,
Данные об этом содержаться в ежегодном отчете Лондонского Legatum Institute.
В Prosperity Index государства мира оценивались по девяти критериям: качество экономики, образование, здравоохранение, личная свобода, безопасность,
В рейтинге указываются сильные и слабые стороны Беларуси.
Так, по мнению английских экспертов, самыми сильными позициями Беларуси, продвигающими страну по пути процветания, являются качество экономики — 42 место, образование — 43-е место и 52-е место в сфере безопасности.
Хуже всего дело в Беларуси, по мнению составителей рейтинга, обстоит с госуправлением — 134-е место, персональными свободами — 133-е место и социальным капиталом — 129-е место.
Ближе к концу списка Беларусь оказалась также по таким позициям как
Несмотря на это страна улучшила свои позиции в общем рейтинге процветания 2017 года по сравнению с рейтингом 2016 года, поднявшись с 98-го на 95-е место.
Всего в Prosperity Index рассматривались 149 государств.