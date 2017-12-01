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1 декабря, источник: Sputnik.by

Синоптики: в субботу на дорогах страны ожидается гололедица

На выходных термометры белорусов покажут небольшой минус, а за окном можно будет увидеть туман и мокрый снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 47% 766 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Ночью и утром в субботу на дорогах страны ожидается гололедица, предупреждают белорусские синоптики.

В частности, скользко будет на дорогах Минской области и столицы. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными во время вождения.

Также в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах республики пройдут небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Прогнозируется и слабый туман, гололед, сообщили Sputnik в Белгидромете.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до —4..+2°С. Во второй половине дня станет теплее:

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до —4..+4°С.

Во время загрузки произошла ошибка.

​В воскресенье, 3 декабря, в отдельных районах Беларуси пройдет небольшой кратковременный мокрый снег. Ночью и утром ожидается туман, гололед и местами гололедица.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до —4..+1°С, днем ожидается от —3°С до +2°С.

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 Синоптики: в субботу на дорогах страны ожидается гололедица
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