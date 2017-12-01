Синоптики: в субботу на дорогах страны ожидается гололедица

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Ночью и утром в субботу на дорогах страны ожидается гололедица, предупреждают белорусские синоптики.

В частности, скользко будет на дорогах Минской области и столицы. Автомобилистам стоит быть предельно внимательными во время вождения.

Также в субботу ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых районах республики пройдут небольшие осадки — мокрый снег и дождь. Прогнозируется и слабый туман, гололед, сообщили Sputnik в Белгидромете.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до —4..+2°С. Во второй половине дня станет теплее:

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до —4..+4°С.

​В воскресенье, 3 декабря, в отдельных районах Беларуси пройдет небольшой кратковременный мокрый снег. Ночью и утром ожидается туман, гололед и местами гололедица.