Минское «Динамо» поместило в список отказов двоих хоккеистов
Завтра минчане проведут выездной поединок против уфимского «Салавата Юлаева».
Завтра минчане проведут выездной поединок против уфимского «Салавата Юлаева».
МИНСК, 1 дек — Sputnik. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» поместил в список отказов защитника Романа Дюкова и нападающего Артура Гавруса, сообщили Sputnik в
«Нападающий внесен в список отказов для последующей командировки в
В этом сезоне 23-летний форвард провел в составе «бело-синих» 17 матчей, в которых набрал лишь одно очко (0+1).
Компанию Гаврусу составил молодой защитник Роман Дюков. Хоккеиста в течение 48 часов может быть выбран другим клубом КХЛ. К слову, Дюков выставлен на драфт отказов во второй раз — ранее это было 30 октября.
В пятницу минчане отправились в Уфу, где завтра «зубры» сразятся против «Салавата Юлаева». Начало матча в 14:30 (по минскому времени), в прямом эфире игру покажет «Беларусь 5».
На выезд отправились 27 хоккеистов, включая новичка «Динамо» Дениса Осипова и вернувшегося в строй после травмы Евгения Лисовца:
вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Константин Козловский защитники: Денис Осипов, Дмитрий Дерябин, Владимир Денисов,
Минское «Динамо» на Западе занимает десятое место — в активе команды 50 очков после 36 игр.