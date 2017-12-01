Минское «Динамо» поместило в список отказов двоих хоккеистов

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» поместил в список отказов защитника Романа Дюкова и нападающего Артура Гавруса, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба.

«Нападающий внесен в список отказов для последующей командировки в фарм-клуб “Динамо-Молодечно” по истечении положенных по регламенту КХЛ 48 часов с целью получения игровой практики», — пояснили в «Динамо».

В этом сезоне 23-летний форвард провел в составе «бело-синих» 17 матчей, в которых набрал лишь одно очко (0+1).

Компанию Гаврусу составил молодой защитник Роман Дюков. Хоккеиста в течение 48 часов может быть выбран другим клубом КХЛ. К слову, Дюков выставлен на драфт отказов во второй раз — ранее это было 30 октября.

В пятницу минчане отправились в Уфу, где завтра «зубры» сразятся против «Салавата Юлаева». Начало матча в 14:30 (по минскому времени), в прямом эфире игру покажет «Беларусь 5».

На выезд отправились 27 хоккеистов, включая новичка «Динамо» Дениса Осипова и вернувшегося в строй после травмы Евгения Лисовца:

вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Константин Козловский защитники: Денис Осипов, Дмитрий Дерябин, Владимир Денисов, Марк-Андре Граньяни, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец, Дмитрий Знахаренко нападающие: Джек Скилле, Куинтон Хауден, Александр Когалев, Джастин Фонтэйн, Егор Шарангович, Александр Китаров, Данила Карабань, Артем Волков, Евгений Ковыршин, Андрей Степанов, Александр Павлович, Шарль Лингле, Александр Кулаков, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий.