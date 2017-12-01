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22:43 (мск), источник: Sputnik.by

Минское «Динамо» поместило в список отказов двоих хоккеистов

Завтра минчане проведут выездной поединок против уфимского «Салавата Юлаева».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» поместил в список отказов защитника Романа Дюкова и нападающего Артура Гавруса, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного клуба.

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«Нападающий внесен в список отказов для последующей командировки в фарм-клуб “Динамо-Молодечно” по истечении положенных по регламенту КХЛ 48 часов с целью получения игровой практики», — пояснили в «Динамо».

В этом сезоне 23-летний форвард провел в составе «бело-синих» 17 матчей, в которых набрал лишь одно очко (0+1).

Компанию Гаврусу составил молодой защитник Роман Дюков. Хоккеиста в течение 48 часов может быть выбран другим клубом КХЛ. К слову, Дюков выставлен на драфт отказов во второй раз — ранее это было 30 октября.

В пятницу минчане отправились в Уфу, где завтра «зубры» сразятся против «Салавата Юлаева». Начало матча в 14:30 (по минскому времени), в прямом эфире игру покажет «Беларусь 5».

На выезд отправились 27 хоккеистов, включая новичка «Динамо» Дениса Осипова и вернувшегося в строй после травмы Евгения Лисовца:

вратари: Юнас Энрот, Михаил Карнаухов, Константин Козловский защитники: Денис Осипов, Дмитрий Дерябин, Владимир Денисов, Марк-Андре Граньяни, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец, Дмитрий Знахаренко нападающие: Джек Скилле, Куинтон Хауден, Александр Когалев, Джастин Фонтэйн, Егор Шарангович, Александр Китаров, Данила Карабань, Артем Волков, Евгений Ковыршин, Андрей Степанов, Александр Павлович, Шарль Лингле, Александр Кулаков, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий.

Минское «Динамо» на Западе занимает десятое место — в активе команды 50 очков после 36 игр.

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