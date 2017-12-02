Мэрия Саратова сообщила о вторжении Навального на чужой митинг

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При этом официального уведомления о проведении акции в мэрию блогер не подавал, сообщает пресс-служба горадминистрации.

«Сегодня в сквере героев Краснодона прошла несанкционированная встреча Алексея Навального с жителями Саратова. Навальный вместе со сторонниками вторгся в сквер во время проведения памятного мероприятия, посвященного Дню неизвестного солдата. Официального уведомления о проведении акции в администрацию города он не подавал», — поясняет пресс-служба.

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Навальный прибыл в город в пятницу днем, сообщение о готовящемся митинге за несколько дней появилось на страницах его штаба в социальных сетях. Так как в сквер, куда прибыл Навальный, уже был занят — несколько сотен саратовцев собрались у монумента героям Краснодона, — ему пришлось переместиться на соседнюю аллею.

Там, за неимением трибуны, Навальный влез на детскую горку, откуда и общался с горожанами.

На замечание представителей власти, что митинг не санкционирован, блогер не отреагировал. Однако ни его, ни его сторонников полиция задерживать не стала.

По данным пресс-службы мэрии, на встречу собрались порядка 400 человек. В основном это были молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет.