Мэрия Саратова сообщила о вторжении Навального на чужой митинг
САРАТОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация Саратова объявила, что Алексей Навальный в пятницу вторгся на памятный митинг, посвященный Дню неизвестного солдата.
САРАТОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация Саратова объявила, что Алексей Навальный в пятницу вторгся на памятный митинг, посвященный Дню неизвестного солдата.
При этом официального уведомления о проведении акции в мэрию блогер не подавал, сообщает
«Сегодня в сквере героев Краснодона прошла несанкционированная встреча Алексея Навального с жителями Саратова. Навальный вместе со сторонниками вторгся в сквер во время проведения памятного мероприятия, посвященного Дню неизвестного солдата. Официального уведомления о проведении акции в администрацию города он не подавал», — поясняет
Навальный прибыл в город в пятницу днем, сообщение о готовящемся митинге за несколько дней появилось на страницах его штаба в социальных сетях. Так как в сквер, куда прибыл Навальный, уже был занят — несколько сотен саратовцев собрались у монумента героям Краснодона, — ему пришлось переместиться на соседнюю аллею.
Там, за неимением трибуны, Навальный влез на детскую горку, откуда и общался с горожанами.
На замечание представителей власти, что митинг не санкционирован, блогер не отреагировал. Однако ни его, ни его сторонников полиция задерживать не стала.
По данным
Ранее администрация Саратова сообщила, что в адрес мэрии поступила телеграмма от физического лица с информацией о намерении Навального провести митинг 1 декабря в сквере героев Краснодона. Однако такая телеграмма не является основанием для проведения публичного мероприятия.