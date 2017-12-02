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09:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Очередь за земельными участками в Приморье растянулась почти на 300 лет

Программа обеспечения бесплатной землей многодетных семей Приморского края идет уже 7-й год, почти шесть лет назад вступил в силу Указ президента по строительству инфраструктуры к участкам, однако очередь по участкам двигается с трудом, а инфраструктура и вовсе не строится, сообщает «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

По данным начальника управления муниципальной собственности Владивостока Андрея Елькина, «город обеспечен участками на 49%. Обратились за землей 4030 семей, 1952 участка предоставлено, 2077 — в очереди. Есть возможность выделить 1589 участков, из них 1280 во Владивостоке, остальные надо искать. На территории края есть потенциал на 1856 участков».

Как рассказала председатель краевой организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева, «сегодня для многодетных семей Владивостока сформирован ровно один участок, 125 участков в разработке. Вот на это можно рассчитывать в ближайшее время, остальные — в долгосрочной перспективе». В 2017 году, как пишет КП, было выделено всего семь участков. Несложно посчитать, что очередь из многодетных растянется до 2313 года.

По мнению Ирины Медведевой, способ решить эту проблему есть. Нужно выделять участки не только во Владивостоке, но и в крае, однако и это не покроет всю потребность. Поэтому есть второй вариант — землю заменить сертификатами на жилье. Городские власти поддержали эту инициативу, но прокуратура оказалась против.

Таисия Масина.

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