Архангельская область отметит день рождения Снеговика

Источник: Агентство «Москва»

ТАСС, 2 декабря. /ТАСС/. Архангельский Снеговик отметит в субботу день рождения, в этот день сказочный персонаж принимает гостей на острове Соломбала в черте Архангельска, сообщили в пресс-службе культурного центра «Соломбала-Арт».

Архангельский Снеговик отметит день рождения на своей родине в Архангельске, в своем волшебном доме. Сюда съедутся сказочные персонажи, соберутся жители и гости Поморской столицы. Гостей ждет встреча с героями любимых сказок, новогодний базар, фейерверк и другие сюрпризы.

Гости праздника смогут поучаствовать в играх, викторинах и конкурсах. Для Снеговика уже приготовлен подарок — елка с новогодними шарами, которые изготовили юные жители Архангельска. Участники праздника смогут понаблюдать за сказочным путешествием Снеговика по Поморскому краю, во время которого он встретится со своими друзьями — царем грибов, северным колдуном-шаманом, веселыми новогодними оленями и мезенской лошадкой, которая знакома всем по узорам на изделиях народных промыслов.

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В конце путешествия Архангельский Снеговик встретит главного сказочного зимнего волшебника — Деда Мороза, вместе с которым они зажгут соломбальскую елку. После этого состоится большой праздничный фейерверк.

В 2005 году жители Архангельска решили выбрать своим сказочным символом Снеговика, а спустя восемь лет сказочный бренд прошел официальную регистрацию в качестве товарного знака «Архангельск — родина Снеговика». Сказочная деревня с домом Снеговика на Соломбале создана наподобие резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Там, в черте Архангельска, действует развлекательно-познавательный центр семейного отдыха «Волшебный Дом Снеговика», где работает лаборатория имени знаменитого земляка — Михаила Ломоносова, где можно повторить некоторые опыты ученого.