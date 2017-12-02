Хабаровские археологи нашли украшения в возрасте 2,5 тысячи лет
Артефакты найдены в черте города на древнем поселении «Амурский санаторий».
Артефакты найдены в черте города на древнем поселении «Амурский санаторий».
Специалисты Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры продолжают разбирать археологические находки, сделанные в минувшем сезоне на древнем поселении «Амурский санаторий», что в черте дальневосточной столицы. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Центре ОПИК, в числе прочих артефактов оказались подвески из нефрита, кости и глины, принадлежащие к польцевской археологической культуре с ориентировочным возрастом до двух с половиной тысяч лет.
— Этот памятник известен давно, такие находки уже были, это типичные для польцевской эпохи украшения, — рассказывает археолог Центра ОПИК Евгений Черников. — Здесь можно сказать о том, что нефритовые украшения встречаются редко, судя по всему, они были дорогими, поэтому их пытались скопировать и сделать
Напомним, в числе других находок этого года есть образцы одной из древнейшей в мире керамики, фрагменты сосудов осиповской археологической культуры. Она существовала на территории Нижнего Приамурья примерно 13−11 тысяч лет назад и получила название от селения Осиповка, находившегося некогда у железнодорожного моста через Амур у Хабаровска,