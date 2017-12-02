Хабаровские археологи нашли украшения в возрасте 2,5 тысячи лет

Специалисты Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры продолжают разбирать археологические находки, сделанные в минувшем сезоне на древнем поселении «Амурский санаторий», что в черте дальневосточной столицы. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Центре ОПИК, в числе прочих артефактов оказались подвески из нефрита, кости и глины, принадлежащие к польцевской археологической культуре с ориентировочным возрастом до двух с половиной тысяч лет.

— Этот памятник известен давно, такие находки уже были, это типичные для польцевской эпохи украшения, — рассказывает археолог Центра ОПИК Евгений Черников. — Здесь можно сказать о том, что нефритовые украшения встречаются редко, судя по всему, они были дорогими, поэтому их пытались скопировать и сделать что-то похожее из глины. Нефрита на всех не хватало, прежде всего вещи из этого материала принадлежали очень состоятельным людям. На тот момент у людей было развито производящее хозяйства, что предполагает имущественное расслоение, кто-то богаче, кто-то беднее, была какая-то социальная дифференциация. 2,5 тысячи лет это максимальный возраст, которым можно датировать эту культуру, а вообще польцевская существовала до 4 века нашей эры.