Сотни яиц птеродактилей обнаружили китайские ученые

Обнаруженные птеродактили принадлежат к виду Hamipterus tianshanensis. Вероятно, они гнездились в этих местах около 100 млн лет назад, а основу их рациона составляла рыба. Окаменелые остатки нашли в пустыне Гоби.

В настоящее время она практически необитаема, однако ранее, вероятно, была зеленым оазисом. Ученые предположили, что место обитания крылатых ящеров было затоплено. Яйца, скорее всего, унесло далеко в озеро, где они оказались в грязи. Причем ученые отметили, что подобный потоп происходил не один раз.