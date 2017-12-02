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07:19 (мск), источник: Kazinform

Сотни яиц птеродактилей обнаружили китайские ученые

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — На северо-западе КНР ученые нашли по меньшей мере 215 окаменелых яиц птеродактилей. Ученые уверяют, что их может быть и гораздо больше — около 300. Внутри некоторых из них обнаружены эмбрионы, а также скелеты молодых особей, передает Белта со ссылкой на зарубежные информагентства.

Обнаруженные птеродактили принадлежат к виду Hamipterus tianshanensis. Вероятно, они гнездились в этих местах около 100 млн лет назад, а основу их рациона составляла рыба. Окаменелые остатки нашли в пустыне Гоби.

В настоящее время она практически необитаема, однако ранее, вероятно, была зеленым оазисом. Ученые предположили, что место обитания крылатых ящеров было затоплено. Яйца, скорее всего, унесло далеко в озеро, где они оказались в грязи. Причем ученые отметили, что подобный потоп происходил не один раз.

Открытие поможет точнее проследить характер отложения яиц птерозаврами и процесс развития детенышей. В частности, уже стало ясно, что детеныши передвигались на четвереньках сразу после рождения и очень долгое время не имели зубов.

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