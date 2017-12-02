Ученые опровергли влияние солнечной активности на пуск ракеты «Союз»

Источник: РИА Новости

«Солнечная активность в момент запуска ракеты-носителя “Союз 2.1б” с космодрома Восточный находилась на чрезвычайно низком уровне и не могла повлиять на работу электроники. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Солнца и радиационной обстановки в окрестностях Земли, поступающие с космических аппаратов», — говорится в сообщении лаборатории.

В институте напомнили, что в 2012 году межведомственная комиссия, созданная для анализа причин аварии космического аппарата «Фобос-Грунт», установила связь солнечной активности с работой систем аппарата.

Второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета «Союз-2.1б» стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком «Фрегат» производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть из-за ошибки в полетном задании ракеты и разгонного блока «Фрегат», азимут на которых отсчитывается по-разному.

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Основную полезную нагрузку запуска составлял российский гидрометеоспутник «Метеор-М» № 2−1. В качестве попутной нагрузки вместе на орбиту на «Союзе» были отправлены 18 малых космических аппаратов из разных стран, в том числе «Бауманец-2» (Россия), LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), IDEA (Япония). Также планировалось вывести спутники SEAM (Швеция), два аппарата Landmapper-BC (США), 10 спутников LEMUR (США) и D-Star One (Германия).

Автоматическая межпланетная станция «Фобос-Грунт» была запущена в ночь на 9 ноября 2011 года. Маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. «Фобос-Грунт» остался на околоземной орбите, 15 января обломки зонда упали на Землю в Тихом океане. Стоимость всей миссии «Фобос-Грунт» оценивалась в 5 миллиардов рублей, из которых цена самого космического аппарата составила 1,2 миллиарда рублей.

Позднее глава Роскосмоса Владимир Поповкин сообщил, что причиной аварии «Фобос-Грунта» стал сбой работы бортового вычислительного комплекса (БВК) из-за воздействия космического излучения. Произошел перезапуск двух комплектов БВК, поэтому он перешел в режим наибольшей экономии энергии и ожидания команды. По его словам, сбой произошел еще на втором витке полета станции на опорной орбите.