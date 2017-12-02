В Хабаровске работают над системой слежки за снегоуборочной техникой и пробками в режиме онлайн

За последний год в Хабаровске значительно прибавилось камер видеонаблюдения. Сейчас за ситуацией на самых аварийных перекрестках наблюдает 245 «глаз», при этом техника транслирует изображение с высокой степенью разрешения, что позволяет увидеть не только номера авто нарушителей, но даже их лица. Хабаровский Научно-производственный центр организации дорожного движения решил использовать возможность наблюдения за дорогами на всю мощь, не ограничиваясь слежкой за нарушителями ПДД.

Как сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска, уже сейчас горожане могут понаблюдать за тем, как в дальневосточной столице чистят дороги. Правда пока с запозданием, пользуясь видеоархивом, который выкладывает на своем канале в You tube «Научно-производственный центр организации дорожного движения», попасть туда можно через официальный сайт центра. Ролики хранятся в течение 30 дней, но через запрос можно получить нужную вам архивную запись. В планах центра перекочевать с You tube на собственный сайт, где в перспективе можно будет смотреть за происходящим на хабаровских дорогах в режиме онлайн.

— Параллельно с модернизацией сайта мы будем вести работу над специальным мобильным приложением, загрузив которое в свой смартфон, любой водитель сможет не только получить сведения о том, на каких участках городских трасс в настоящий момент есть пробки, затруднение движения из-за аварий или иные помехи свободному проезду автотранспорта, но и сразу получить для себя карту оптимального маршрута, позволяющего объехать препятствие и прибыть в пункт назначения вовремя. Думается, такой «маршрутизатор» позволит сделать автомобильные поездки по Хабаровску более комфортными, — рассказал Максим Клименков, начальник отдела автоматизированной системы управления дорожных движением муниципального предприятия.