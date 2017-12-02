В Хабаровске работают над системой слежки за снегоуборочной техникой и пробками в режиме онлайн
Пока горожане могут проверить, где и как чистят дороги, с помощью видеоархива.
Пока горожане могут проверить, где и как чистят дороги, с помощью видеоархива.
За последний год в Хабаровске значительно прибавилось камер видеонаблюдения. Сейчас за ситуацией на самых аварийных перекрестках наблюдает 245 «глаз», при этом техника транслирует изображение с высокой степенью разрешения, что позволяет увидеть не только номера авто нарушителей, но даже их лица. Хабаровский
Как сообщили в
— Параллельно с модернизацией сайта мы будем вести работу над специальным мобильным приложением, загрузив которое в свой смартфон, любой водитель сможет не только получить сведения о том, на каких участках городских трасс в настоящий момент есть пробки, затруднение движения
Одна из главных технических сложностей в этом вопросе — скорость. Уже существующие приложения, по словам специалиста, грешат значительным отставанием от реальности, в некоторых случаях данные о пробках на дорогах передаются с получасовым опозданием. Хабаровские специалисты хотят сократить это время до 10−15 секунд.