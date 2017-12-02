Вячеслав Шпорт рассказал о состоянии девочки, выжившей при крушении самолета в Хабаровском крае
По словам губернатора, ребенка лечат лучшие врачи региона.
По словам губернатора, ребенка лечат лучшие врачи региона.
Хабаровские врачи считают состояние девочки, выжившей в авиакатастрофе, нормальным. У нее нет серьезных травм. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Шпорт, который лично следит за ситуацией, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, самолет Л-410 разбился в
«Здоровье девочки удовлетворительное, нормальное. К нашей радости, у нее серьезных травм нет, есть переломы, вывихи, но они все исправлены. Она сегодня в больнице под присмотром лучших врачей края. Девочка в хорошем состоянии, я сам слежу за ней», — сказал Вячеслав Шпорт.