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09:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт рассказал о состоянии девочки, выжившей при крушении самолета в Хабаровском крае

По словам губернатора, ребенка лечат лучшие врачи региона.

Хабаровские врачи считают состояние девочки, выжившей в авиакатастрофе, нормальным. У нее нет серьезных травм. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Шпорт, который лично следит за ситуацией, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, самолет Л-410 разбился в Аяно-Майском районе днем 15 ноября. На борту находились семь человек, выжила только девочка трех с половиной лет. Ее доставили в Хабаровск с легким сотрясением мозга и переломом ноги. Врачи прооперировали ребенка. Отмечалось, что с таким диагнозом дети обычно находятся в больнице около месяца.

«Здоровье девочки удовлетворительное, нормальное. К нашей радости, у нее серьезных травм нет, есть переломы, вывихи, но они все исправлены. Она сегодня в больнице под присмотром лучших врачей края. Девочка в хорошем состоянии, я сам слежу за ней», — сказал Вячеслав Шпорт.

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