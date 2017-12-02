Вячеслав Шпорт рассказал о состоянии девочки, выжившей при крушении самолета в Хабаровском крае

Хабаровские врачи считают состояние девочки, выжившей в авиакатастрофе, нормальным. У нее нет серьезных травм. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Шпорт, который лично следит за ситуацией, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, самолет Л-410 разбился в Аяно-Майском районе днем 15 ноября. На борту находились семь человек, выжила только девочка трех с половиной лет. Ее доставили в Хабаровск с легким сотрясением мозга и переломом ноги. Врачи прооперировали ребенка. Отмечалось, что с таким диагнозом дети обычно находятся в больнице около месяца.