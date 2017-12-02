В Новосибирске закончился срок уплаты налогов

Первого декабря закончился срок уплаты земельного, транспортного налога и налога на имущество. Тем, кто этого не сделал, нужно поторопиться — за каждый день просрочки будет начислен штраф. Проверить наличие задолженности можно в «Личном кабинете» на сайте Nalog.ru. Злостных неплательщиков, чей долг превысил 15 тысяч рублей, не выпустят за границу.