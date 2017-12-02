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10:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске закончился срок уплаты налогов

С сегодняшнего дня тем, кто не заплатил по счетам налоговой службы, начнут начислять пени.

Источник: Вести - Новосибирск

Первого декабря закончился срок уплаты земельного, транспортного налога и налога на имущество. Тем, кто этого не сделал, нужно поторопиться — за каждый день просрочки будет начислен штраф. Проверить наличие задолженности можно в «Личном кабинете» на сайте Nalog.ru. Злостных неплательщиков, чей долг превысил 15 тысяч рублей, не выпустят за границу.

Сергей Коробейко, руководитель инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска: «Мы применяем меру приостановления выезда за границу. С этой целью мы направляем ходатайство в Службу судебных приставов, которые взаимодействуют с пограничной службой, и приостановка происходит на границе при выезде с территории Российской Федерации». .

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