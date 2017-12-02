3 декабря произойдет редкое астрономическое явление

«Декабрьское полнолуние, которое наступит 3 декабря 2017 года, позволит нам наблюдать суперлуну, потому что через 13 часов, 4 декабря, Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 495 км», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в планетарии, Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.