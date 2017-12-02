3 декабря произойдет редкое астрономическое явление
В воскресенье, 3 декабря, можно будет наблюдать суперлуние — в этот день спутник Земли будет иметь самые большие видимые размеры в текущем году.
В воскресенье, 3 декабря, можно будет наблюдать суперлуние — в этот день спутник Земли будет иметь самые большие видимые размеры в текущем году.
«Декабрьское полнолуние, которое наступит 3 декабря 2017 года, позволит нам наблюдать суперлуну, потому что через 13 часов, 4 декабря, Луна подойдёт к Земле на минимальное расстояние за 2017 год — 357 495 км», — отмечается в сообщении
Как уточнили в планетарии, Луна будет выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.
Сообщается, что ещё два суперлуния ожидаются в январе 2018 года. Ранее m24 передавало, что жители и гости Москвы смогут увидеть пик самого яркого осеннего звездопада — метеорного потока Леониды — в ночь на 18 ноября.