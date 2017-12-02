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07:13 (мск), источник: Nur.kz

Александр Масляков уволился из «Планеты КВН»

Сам Александр Васильевич ситуацию комментировать не стал.

Источник: Nur.kz

Одного из основателей телеигры «Клуб веселых и находчивых» и ее бессменного ведущего с 1964 года Александра Маслякова обвинили в коррупции, после чего он покинул свой пост.

Обвинение выдвинула антикоррупционная организация «Transparency International Россия», которая провела собственное расследование, передает «Московский комсомолец».

КВН существует с 1961 года. На базе телеигры выросла огромная империя, которую возглавлял Масляков.

Иключительные права на все, что выходит под маркой КВН, принадлежат телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» (ТТО «АМиК»). Его учредителями числятся сам Масляков и его супруга Светлана, а директор — их сын Александр Масляков-младший.

Несмотря на успех передачи, КВН долго не имел своей площадки для проведения игр, но в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин.

В 2011 году, на 50-летний юбилей, КВН получил от Путина собственное здание — кинотеатр «Гавана» на Шереметьевской улице.

Во главе ГУПа, распоряжающегося зданием, встал сам Масляков. При этом, по данным «Трансперенси», главный КВНщик продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, что является незаконным.

Кроме того, авторы расследования заявили, что телеведущий грубо нарушил закон о государственных предприятиях — от имени ГУП он заключал сделки с частной компанией, принадлежащей ему и его семье.

Также, несмотря на конфликт интересов, в 2014 году ГУП «Планета КВН» и частный «АМиК» создали совместную компанию «Дом КВН». В новой организации «АМиК» получил долю в 51%, тем самым обеспечив себе руководство компанией и активами ГУП, включая подаренную президентом недвижимость.

В мае этого года Transparency направила в прокуратуру Москвы заявление с просьбой провести проверку деятельности Маслякова.

В том же месяце прокуратура уведомила, что сделка была согласована с департаментом имущества Москвы.

Организация оспорила этот ответ в Генпрокуратуре, после чего правительство столицы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года.

Несмотря на это, его семья продолжает пользоваться президентским подарком. С текущей ситуацией правозащитники и юристы намерены продолжать разбираться.

Сам Александр Васильевич ситуацию комментировать не стал. Но близкие к нему люди сказали «МК», что Масляков сам принял решение уйти с этой должности еще в начале года.

Причем изначально он был категорически против того, чтобы возглавлять ГУП, долго сопротивлялся, но его фактически вынудили.

«Это все не его, и Александр Васильевич прекрасно понимал ситуацию», — пояснили «МК» источники.

Между тем, как подчеркнули РИА Новости в пресс-службе союза КВН, Масляков сам решил покинуть свой пост в начале этого года «в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства».

Это никак не связано с проверками деятельности Маслякова, которые были инициированными Transparency International, отметили в союзе.

Однако, как сообщается, данная процедура затянулась «в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов».

«В то же время, это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона», — констатировали в пресс-службе.

В союзе также сообщили, Масляков не знал о поступившей жалобе и проверках. При этом там утверждают, что он сложил с себя полномочия директора ГУП на момент поступления запроса в прокуратуру.

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