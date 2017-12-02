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07:16 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актау вскрыли запасную капсулу с посланием из 1967 года

В Актау, в День Первого Президента, состоялось долгожданное событие — торжественно вскрыли запасную капсулу времени с посланием от потомков из 1967 года, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

Во Дворце культуры имени Абая с утра собралось небольшое количество людей, так как оповестить горожан о долгожданном событии, к сожалению, не соизволили местные власти.

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Ранее сообщалось, что капсулу в том месте, где в 1967 году ее заложили наши потомки, найти не удалось. На днях на одном из сайтов вышло объявление о продаже запасной капсулы.

О том, что действительно есть запасная капсула, сообщил Николай Баев, который в период с 1988 по 1991 годы был первым секретарем Шевченковского горкома партии, а с декабря 1997 года по февраль 1999 года занимал должность акима Мангистауской области.

«В те годы, когда происходили знаковые события, партийные органы всегда подстраховывались, так сказать предусматривали на несколько шагов вперед, поэтому сделали дубликат письма. Он хранился в горкоме партии», — рассказал Николай Баев.

По словам Баева, он все эти годы хранил капсулу у себя дома.

Почетное право зачитать послание предоставили Марине Остапенко, которая в 1967 году принимала участие и лично опускала капсулу в землю.

По словам самой Марины Остапенко, она помнит, что в то необычное утро вокруг них скопилось огромное количество людей.

«Я испытывала сильное смущение, ведь до этого никогда не была в центре повышенного внимания. Капсулу мы держали вместе с Артуром Камалиденовым — сыном секретаря по идеологии горкома партии. Капсула с посланием была очень тяжёлой и холодной. Мы боялись ее уронить», — рассказывает женщина.

Марина Остапенко-Лаврентьева жалеет о том, что тогда, в свои 5 лет, еще не умела читать. Поэтому ей удалось лишь услышать, как текст послания поколению 2017 года зачитывали с трибуны.

«Мы пишем вам в знаменательный день — юбилей нашей советской страны. Ей сегодня 50. Вам, пионерам далекого года, обгоняя луч быстрого света, улетают наши мечты, пионеров XX века. Кто вы, какие вы, пионеры 2017 года?» — так начинается послание.

Послание поколению 2017 года передали в Мангистауский областной краеведческий музей.

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