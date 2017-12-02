Ученые определили самый смертоносный вирус: его показатели в Молдове

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Штаммы вируса гепатита, которые ежегодно уносят жизни более 1,3 миллиона человек, являются самым смертоносным вирусом, приводит РИА Новости данные издания Lancet.

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«Эти выводы вызывают у нас злость, но мы совсем не удивились тому, что гепатит губит больше людей, чем ВИЧ, малярия и туберкулез. Подобный печальный ход событий связан с тем, что борьба с гепатитом никогда не входила в политические приоритеты всех ведущих стран мира и что не существует каких-то глобальных систем для финансирования подобных проектов», — прокомментировал открытие Чарльз Гор (Charles Gore), президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом.

Лидирующую роль, занял вирусный гепатит — в последние годы он унес жизни примерно 1,34 миллиона людей. Причиной их смерти была не только сама болезнь, но и связанные с ней цирроз и рак печени, а также прочие осложнения. Второе место занял туберкулез с 1,2 миллиона смертей, третье — ВИЧ, убивший примерно миллион человек, а четвертое — малярия (719 тысяч жертв).

Подобные цифры, как отмечают медики, являются достаточно консервативными оценками, так как лишь 25 стран, в том числе и Россия, предоставляют достаточно достоверную статистику по причинам смерти их жителей. Соответственно, реальное число жертв ВИЧ, гепатита и прочих болезней может быть заметно большим.

Гепатит опасен тем, что число вызванных им смертей не уменьшилось за последние годы, как это произошло с ВИЧ, туберкулезом и малярией, а выросло на 22%.

Одной из причин этого, помимо недостатка в финансировании и дороговизны вакцин и лекарств от гепатита, является то, что большинство людей не подозревают, что они заражены этим вирусом.

«Часто не получается выявить гепатит вовремя, так как признаки ее, сопровождающиеся болью, дают о себе знать не сразу», — отметила президент ассоциации Hepateg, доктор хабилитат медицины, ведущий врач-гастроэнтеролог Молдовы Влада-Татьяна Думбрава.

Она сообщила о том, что недавно ряд НПО из разных стран мира создали ассоциацию NOhep, чтобы способствовать лечению больных гепатитом и профилактике этих заболеваний по всему земному шару.

«Озвучивать проблему гепатита необходимо на том же уровне, на котором это делается в случае с заболеванием СПИДом и туберкулезом», — отметила специалист.