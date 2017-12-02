В Московском регионе ожидаются мокрый снег и до 2 градусов тепла

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сырая, ветреная, но теплая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно, пройдут небольшие, местами умеренные, осадки (мокрый снег, снег), местами возможен гололед, налипание мокрого снега. Температура в Москве составит около 0, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. На дорогах гололедица.