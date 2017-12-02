В Московском регионе ожидаются мокрый снег и до 2 градусов тепла
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МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сырая, ветреная, но теплая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно, пройдут небольшие, местами умеренные, осадки (мокрый снег, снег), местами возможен гололед, налипание мокрого снега. Температура в Москве составит около 0, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер
В воскресенье ожидаются небольшие осадки, местами гололед. В столице ночью столбики термометров покажут минус 1 — минус 3, в Подмосковье — до 5 градусов мороза. Гололедица, местами сильная. Днем в Москве будет 0 — плюс 2, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.