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06:55 (мск), источник: ТАСС

В Московском регионе ожидаются мокрый снег и до 2 градусов тепла

Ветер юго-западный, 7−12 м/с, местами возможен гололед.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +7° 81% 768 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сырая, ветреная, но теплая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

«Будет облачно, пройдут небольшие, местами умеренные, осадки (мокрый снег, снег), местами возможен гололед, налипание мокрого снега. Температура в Москве составит около 0, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. На дорогах гололедица.

В воскресенье ожидаются небольшие осадки, местами гололед. В столице ночью столбики термометров покажут минус 1 — минус 3, в Подмосковье — до 5 градусов мороза. Гололедица, местами сильная. Днем в Москве будет 0 — плюс 2, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.

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