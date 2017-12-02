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09:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Выход на лед опасен: МЧС Приморья призывает любителей зимней рыбалки потерпеть

Если всё-таки вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 декабря, PrimaMedia.

Главное управление МЧС по Приморскому краю предупреждает приморцев об опасности выхода на неокрепший лед. На сегоняшний день в акватории бухт процесс ледообразования продолжается. До наступления устойчивых морозов лёд ещё непрочен, сообщает ИА PrimaMedia.

Скрепленный вечерним или ночным холодом, он способен еще выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым. Чрезвычайно опасным и ненадёжным является лёд под снегом и сугробами. Такой лёд наиболее опасен, при наступлении на него он проламывается, и человек неожиданно попадает в холодную воду.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю предупреждают об опасности нахождения на неокрепшем льду. Несмотря на рекомендации сотрудников МЧС рыбаки — любители подводного лова, пренебрегая собственной безопасностью, выходят на неокрепший лёд, где местами он только начал формироваться, создавая иллюзию прочной поверхности. Спасателями и сотрудниками ГИМС МЧС России регулярно проводятся профилактическая работа, в ходе которой рыбаков-любителей предупреждают об опасности нахождения на неокрепшем льду.

Если всё-таки вы или кто-то провалились под лёд, что необходимо предпринять:

— не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;.

— широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;.

— по-возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лёд;.

— попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;.

— если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;.

— передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лёд:

— вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;.

— вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;.

— сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;.

— пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;.

— нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;.

— за 3−4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;.

— подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лёд;.

— осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;.

— доставьте пострадавшего в тёплое (отапливаемое) помещение (место);.

— окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

— передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

Уважаемые родители и педагоги! Обратите внимание на занятие ваших детей в период становления льда на территории Приморского края, не допускайте выход детей и подростков на неокрепший лёд. Берегите себя и своих близких. Помните, что соблюдение правил поведения на водных объектах и экстренный вызов спасателей — это залог вашей безопасности.

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