Международная федерация бобслея сняла дисквалификацию со спортсменов из Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение снять временное отстранение с российских спортсменов, в том числе из Иркутской области, которые были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил. В список восстановленных спортсменов вошли бобслеисты Александр Зубков, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, и скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицина и Сергей Чудинов. Теперь им разрешено участвовать в соревнованиях, проводимых IBSF, вплоть до получения мотивировочной части решения Международного олимпийского комитета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт федерации.

Напомним, что МОК лишил золотых медалей бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Негодайло. Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил спортсменов от участия в Олимпиадах. Федерация бобслея России назвала эту ситуацию верхом несправедливости, а решение — юридически непроработанным. Материал для судебных разбирательств будет пополняться.

Кроме того, под санкции попал бобслеист из Братска Александр Касьянов. Спортсмена пожизненно отстранили от участия в Играх, а также аннулировали его результаты на Белых играх в Сочи в 2014 году (в двойках и четверках он остался с «деревянными» медалями) из-за нарушения антидопинговых правил.

Между тем власти Братска направили в адрес председателя Международного Олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха письмо в поддержку Александра Зубкова. Об этом корр. ИА IrkutskMedia сообщил в телефонном разговоре мэр города Сергей Серебренников. По его словам, внеочередной вопрос был внесен в повестку Думы Братска. После обсуждения чиновники и депутаты решили поддержать своего земляка.

Федерация бобслея России обратилась в Международную федерацию бобслея и скелетона с просьбой снять временный запрет с президента федерации Александра Зубкова из Братска и тренера национальной сборной по скелетону Сергея Чудинова на участие в соревнованиях, проводимых IBSF. Организацию просят дождаться рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде.

Кроме того, пятеро российских спортсменов, в том числе Алексей Касьянов из Братска, которых отстранили от участия в международных соревнованиях из-за нарушения антидопинговых правил, написали письмо президенту России Владимиру Путину. Они попросили главу страны разобраться в ситуации.