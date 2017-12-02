Казахстанка прочитала лекцию о казахских именах в университете Вены

Тема лекции: «Transformation of Kazakh naming system in a new socio-cultural situation», были представлены результаты исследования о том, как менялась система казахских имен в период с 1930-х годов по настоящее время.

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Систематические исследования, связанные с теоретическими проблемами казахской антропонимики, начались во второй половине XIX века. Научные труды в данной сфере тесно связаны с именами таких научных деятелей, как Мусабаева (1995), Кенесбаев (1966), Жанузаков (1971), Мадиева (2004), Асихманова (2007), Асылбекова (2006).

Именам у казахов придается большое значение, так как считается, что имя определяет судьбу. Первый период в казахской системе именования датируется 5−8 веками, когда казахи верили в силу божества Тенгри и природных явлений. Примерами имен, которые давали в этот период, могут служить Танирберген (данный богом Тенгри), Кунсулу (красивая, как солнце), Айтолды (полная луна).

Позже распространилось влияние ислама, что привело к заимствованию арабских имен, таких как Ибрагим, Абдулла, Ахмет, Айша, Фатима, а также различных вариаций имени Пророка Мухаммеда: Махмуд, Махмет, Мухаметкали и т. д. В качестве фамилии у казахов раньше использовалось название рода — например, Каракерей Кабанбай, Канжыгалы Богенбай. Согласно поверьям, имя могло защитить ребенка от злых духов (Жаманбала, Елеусиз) или подарить отчаявшимся родителям долгожданного сына — для этого последнюю дочь называют Улбосын, Улжалгас, Улжан (ұл — с казахского «сын»). Также, иногда ребенку давали имя в соответствии с днем недели, в который он был рожден (Дуйсенбай, Жумагуль).

Период развития казахской антропонимики связан с вхождением в состав Советского Союза. Так, политическая идеология нашла отражение в именах Советхан, Сайлау, Октябрь, Марлен (Маркс и Ленин), Мэлс (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин). Результатом близких социальных и политических отношений с Россией стало также заимствование русских окончаний в фамилиях: -ов, -ова, -ев, -ева, -ин, -ина.

Последний период охватывает конец 1980-х годов и обретение независимости в 1991 году. Примечательным в данным период является отказ от использования русских окончаний в фамилии, которые были заменены на казахские -ұлы, -қызы, -тегі. На сегодняшний день казахская антропонимика все еще находится в процессе развития.

Айгерим рассказала также о наиболее популярных сегодня казахских именах. Так, по данным статистики акимата города Алматы на январь 2017 года, среди мальчиков часто встречаются имена Алихан, Айсултан, Нурислам, Арсен, Ерасыл. Среди девочек популярны имена Айзере, Айару, Раяна, Айша, Каусар.

Лекцию Айгерим Алиакбаровой с интересом прослушали сотрудники кафедры иностранных языков и бизнес коммуникации Венского университета экономики и бизнеса, а также казахстанские студенты, обучающиеся в Вене.

Данное мероприятие стало возможным благодаря поддержке профессора кафедры, доктора философии Эдгара Хоффманна. Стоит отметить, что активное международное сотрудничество между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Венским университетом экономики и бизнеса уже стало хорошей традицией, направленной на обмен опытом в системе высшего образования посредством обмена студентами, преподавателями и сотрудниками. Так, в 2011 году научную стажировку в Вене прошла Акшолакова Асем Жаксыбековна — PhD доктор кафедры общего языкознания и европейских языков факультета филологии и мировых языков КазНУ имени аль-Фараби, а в 2015 году — Мадиева Динара Башеровна, еще один PhD докторант данной кафедры.