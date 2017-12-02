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08:59 (мск), источник: Губерния онлайн

Школьники сходили в гости к полицейским в Хабаровском крае

Подросткам продемонстрировали автомат Калашникова и рассказали о службе правоохранителей.

В Вяземском Хабаровского края ученики школы № 3 посетили с экскурсией районный отдел полиции. С подростками встретились криминалист, инспектор ГИБДД и другие сотрудники, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

Подростки из школы № 3 учатся в полицейском классе. Они приняли присягу 2 сентября 2017 года. Школьники изучают основы права, правила дорожного движения, в их учебный план также включены огневая и строевая подготовка, элементы самбо.

Во время визита в часть подполковник полиции в отставке Александр Афанасьев рассказал подросткам о деятельности дежурной части и работе оперуполномоченных полиции, провел экскурсию по отделам. Потом подростки узнали о службе своих земляков в горячих точках. Им показали автомат Калашникова и пистолет Макарова. Все желающие примерили каски, бронежилеты, потрогали их и сфотографировались на память.

Инспектор ГИБДД лейтенант полиции Александр Губенко продемонстрировал школьникам принцип работы прибора «Свет». Он предназначен для измерения тонированных стекол на светопропускаемость.

В свою очередь эксперт криминалист Марина Зинченко провела с ребятами экспертизу по отпечаткам пальцев на специализированном оборудовании. Она показала, как собирают и упаковывают различные улики с места происшествия.

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