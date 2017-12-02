В Хабаровске наградили молодых профессионалов

Хабаровск, 2 декабря, AmurMedia.

В Хабаровске наградили победителей и призеров V регионального чемпионата рабочих специальностей «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В течение недели почти 500 студентов и школьников соревновались на площадках краевого центра, Комсомольска-на-Амуре, поселка Хор и краевого детского центра «Созвездие», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Свое мастерство конкурсанты продемонстрировали по 57 компетенциям, включая взрослые, юниорские и JuniorSkills. Их выступление оценивали 350 экспертов.

В результате упорной борьбы в каждой из компетенций определились победители. Они получили денежные премии в размере 10 тысяч рублей. Призеры, занявшие вторые и третьи места, — по 5 тысяч рублей. Награды вручила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

— Поздравляю вас с завершением этого чудесного праздника умных рук, прекрасных профессий, талантливых людей. Уверена, что вы достойно представите наш региона на чемпионате России и сможете выступить за сборную страны на мировом первенстве, которое пройдет в Казани в 2019 году, — отметила Алла Кузнецова.