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08:56 (мск), источник: AmurMedia.ru

В Хабаровске наградили молодых профессионалов

В краевом центре чествовали победителей и призеров V регионального чемпионата рабочих специальностей «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Хабаровск, 2 декабря, AmurMedia.

В Хабаровске наградили победителей и призеров V регионального чемпионата рабочих специальностей «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В течение недели почти 500 студентов и школьников соревновались на площадках краевого центра, Комсомольска-на-Амуре, поселка Хор и краевого детского центра «Созвездие», сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Свое мастерство конкурсанты продемонстрировали по 57 компетенциям, включая взрослые, юниорские и JuniorSkills. Их выступление оценивали 350 экспертов.

В результате упорной борьбы в каждой из компетенций определились победители. Они получили денежные премии в размере 10 тысяч рублей. Призеры, занявшие вторые и третьи места, — по 5 тысяч рублей. Награды вручила министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова.

— Поздравляю вас с завершением этого чудесного праздника умных рук, прекрасных профессий, талантливых людей. Уверена, что вы достойно представите наш региона на чемпионате России и сможете выступить за сборную страны на мировом первенстве, которое пройдет в Казани в 2019 году, — отметила Алла Кузнецова.

Напомним, что теперь победители V регионального чемпионата представят Хабаровский край в финале VI национального чемпионата рабочих специальностей «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Он пройдет в Сахалинской области в августе 2018 года.

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