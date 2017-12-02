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07:35 (мск), источник: Newtimes.kz

В Актау вышел из комы избитый сослуживцем морской пехотинец

В Актау морской пехотинец, избитый в военной части табуреткой, вышел из комы, и его перевели в отделение нейрохирургии, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Даулет Аширов по-прежнему в тяжелом состоянии, но врачи говорят, что через неделю солдата-срочника можно будет отправить спецбортом в Астану для дальнейшего лечения. Военнослужащему предстоит перенести еще не одну операцию и долгую реабилитацию, прежде чем он сможет вернуться к нормальной жизни.

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«На данный момент состояние больного тяжелое, но стабильное, дыхание через трахеотомическую трубку. При поступлении состояние больного — в коме, сейчас он в сознании, ну, улучшение, соответствующее лечение получает», — уточнил нейрохирург Рахат Беков.

Сообщается, что говорить самостоятельно 18-летний Даулет Аширов пока не может, однако, на вопросы отвечает, моргая или сжимая руку. Вместо него в суде над сослуживцем, которого задержали сразу после драки благодаря камере наблюдения, будет выступать отец.

Как сообщила мать солдата Жанна Айтакунова, родные надеются на справедливость.

«Но если здесь ничего не будет, буду через генпрокуратуру выходить, еще дальше обращаться. Но это я так не оставлю. Должны быть наказаны, и парень должен быть наказан и тот, кто все это. Они у них видеозапись там везде», — сказала мать пострадавшего.

Напомним, что Даулет Аширов впал в кому 20 ноября, после того как его табуреткой избил сослуживец. Известно, что оба призывались весной этого года. Один — из Восточно-Казахстанской области, другой — из Южно-Казахстанской.

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