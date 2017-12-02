Рефери из Узбекистана стал обладателем спецприза АФК для судей

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Азиатская футбольная конфедерация опубликовала список награжденных по итогам 2017 года.

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Специальный приз АФК для судей получил рефери ФИФА из Узбекистана, судья пляжного футбола Бахтиёр Намазов. Об этом говорится на сайте организаторов мероприятия.

Лучшим футболистом континента назван сириец Умар Харбин.

Лучшей футболисткой Азии стала австралийка Саманта Керр.

Титул «Лучшего молодого футболиста» завоевал Ли Сёнг Ву из Южной Кореи.

Бахтиёр Намазов стал первым судьей из Азии, работающим на финале Чемпионата мира по пляжному футболу.