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07:39 (мск), источник: Sputnik

Рефери из Узбекистана стал обладателем спецприза АФК для судей

В Бангкоке состоялась гала-церемония Азиатской футбольной конфедерации «AFC Annual Awards 2017», на которой подвели итоги уходящего года и назвали лауреатов сезона-2017 в азиатском футболе.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Азиатская футбольная конфедерация опубликовала список награжденных по итогам 2017 года.

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Специальный приз АФК для судей получил рефери ФИФА из Узбекистана, судья пляжного футбола Бахтиёр Намазов. Об этом говорится на сайте организаторов мероприятия.

Лучшим футболистом континента назван сириец Умар Харбин.

Лучшей футболисткой Азии стала австралийка Саманта Керр.

Титул «Лучшего молодого футболиста» завоевал Ли Сёнг Ву из Южной Кореи.

Бахтиёр Намазов стал первым судьей из Азии, работающим на финале Чемпионата мира по пляжному футболу.

Весной этого года Намазов обслуживал Чемпионат мира по пляжному футболу на Багамских островах. Он в качестве главного судьи провел финальную встречу сборных Бразилии и Таити.

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