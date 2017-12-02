Илон Маск анонсировал первый запуск ракеты тяжелого класса Falcon Heavy

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По его словам, ракета отправится на орбиту Марса. Маск пообещал, что это событие «так или иначе будут захватывающим». Глава SpaceX отметил, что «полезным грузом» ракеты станет его электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, в котором будет звучать песня британского рок-певца Дэвида Боуи — Space Oddity. Маск подчеркнул, что ракета будет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете».

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SpaceX в феврале текущего года сообщала, что в конце 2018 года в недельный полет вокруг Луны отправятся два туриста. Они будут находиться на космическом грузовике Dragon 2, который выведет на орбиту ракета Falcon Heavy. Имена туристов не разглашались. В компании отметили, что клиенты оплатили большую часть стоимости полета и планируют начать проходить медицинские тесты и тренировки.