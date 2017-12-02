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10:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинцы обсуждают туман, накрывший город

Туман или смог?

Источник: Аргументы и факты

Челябинцы в соцсетях обсуждают туман, накрывший город. Горожане выкладывают фотографии природного явления и задаются вопросом: «Туман или смог?».

«Утро добрым не бывает, на ЧМЗ смог и дикая вонь», — пишет горожанин Павел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Другие челябинцы высказываются, что сегодня туман, а не смог: «Обычное явление с понижением температуры воздуха и повышением влажности. Вы серьезно впервые видите снежный туман?».

Отметим, что сегодня и завтра, по сообщению Росгидромета, в Челябинской области в приземном слое атмосферы сохранятся метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

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