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10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ледовый городок на набережной перенесут ближе к метромосту

А сделают его в стиле русских народных сказок.

Традиционный ледовый городок на набережной в этом году немного «переедет»: построят его на 100 метров ближе к метромосту.

— Связано это с проведенной реконструкцией Михайловской набережной, — объяснил Сергей Машаров, директор ООО «Лед Шоу Парк», которое отвечает за будущий облик ледового городка на набережной. — По этой же причине поворот на самой большой «Боярской горке» будет не вправо, а влево.

А вот размеры горки будут неизменны: высота конструкции будет 11 метров, а длина ската составит около 70 метров.

Сделают ледовый городок в стиле русских народных сказок: будут там винтовая горка «Золотой петушок», скульптуры изо льда «Золотая рыбка», «Данила мастер», «Белочка с золотыми орешками». А еще — ледовый дворец.

— Планируется, что его высота будет 9 метров, но площадка новая, поэтому мы еще не знаем ее особенностей. Возможно, придется его уменьшить на 2 метра, — объяснил Сергей Машаров.

А вот стоимость билетов уже третий год будет неизменной — 250 рублей (детям до 7 лет — бесплатно).

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