В Новосибирске ледовый городок на набережной перенесут ближе к метромосту
А сделают его в стиле русских народных сказок.
А сделают его в стиле русских народных сказок.
Традиционный ледовый городок на набережной в этом году немного «переедет»: построят его на 100 метров ближе к метромосту.
— Связано это с проведенной реконструкцией Михайловской набережной, — объяснил Сергей Машаров, директор ООО «Лед Шоу Парк», которое отвечает за будущий облик ледового городка на набережной. — По этой же причине поворот на самой большой «Боярской горке» будет не вправо, а влево.
А вот размеры горки будут неизменны: высота конструкции будет 11 метров, а длина ската составит около 70 метров.
Сделают ледовый городок в стиле русских народных сказок: будут там винтовая горка «Золотой петушок», скульптуры изо льда «Золотая рыбка», «Данила мастер», «Белочка с золотыми орешками». А еще — ледовый дворец.
— Планируется, что его высота будет 9 метров, но площадка новая, поэтому мы еще не знаем ее особенностей. Возможно, придется его уменьшить на 2 метра, — объяснил Сергей Машаров.
А вот стоимость билетов уже третий год будет неизменной — 250 рублей (детям до 7 лет — бесплатно).