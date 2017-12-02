Самый точный прогноз погоды в Молдове на 3 и 4 декабря

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 2 декабря, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, туманы, местами пройдут кратковременные дожди. В целом температура будет держаться на уровне + 08 + 11 С.

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Атмосферное давление пониженное, возможны небольшие геомагнитные возмущения.

В ближайшие дни — 3 и 4 декабря — Молдову ожидают дожди.

Температура воздуха составит + 10 С. В южных районах воздух прогреется до +10 + 11 С.

Праздники и народные приметы.

В этот день внимательно наблюдали за природными явлениями, поскольку считалось, что сегодня можно определить, какой будет погода зимой.

2 декабря 2017 года имеет свои традиции, обряды и приметы. В народе на Авдея Радетеля традиционно проводят обряд «запирания» жилища от нечистых сил. Для этого берётся топор. С этим топором обходят весь дом, постукивая его обухом по оконным рамам и дверным косякам. Вместо топора можно взять серп. В народе верят, что этот обряд поможет оградить дом и его обитателей от злых сил.

На Авдея Радетеля 2 декабря часто бушуют метели и ветра. Поэтому традиционно этот праздник проводят дома, в семейном кругу. Обычно наши предки на праздник любили готовить травяные чаи с медом и вести беседы.

Какова погода в этот день — такова и в сенокос.

Именины 2 декабря празднуют: