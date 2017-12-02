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08:56 (мск), источник: Sputnik

Боевая выучка и оперативность: учения узбекских военных прошли успешно

Показательные тактические учения состоялись в Ташкентском военном округе.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. На одном из полигонов Ташкентского военного округа завершились показательные тактические учения подразделений. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

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Показательные тактические учения, организованные для командиров батальонов, дивизионов и их заместителей, начался с научно-практической конференции по теме учений.

На этапах учений были показаны действия по приведению подразделений в боевую готовность и выдвижение личного состава в заданный район местности, выполнение специальных заданий.

Учения показали, что личный состав и боевая техника готовы к боевому применению. Военные продемонстрировали боевую выучку, оперативность в принятии решений, мастерство владения вооружением и военной техникой.

В завершении батальонно-тактических учений группа отличившихся военнослужащих была поощрена командованием военного округа.

Напомним, в начале октября на полигоне Фориш в Джизакской области прошли первые за 12 лет узбекско-российские военные учения. В общей сложности в них приняли участие порядка 400 военнослужащих от двух стран.

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