Боевая выучка и оперативность: учения узбекских военных прошли успешно

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. На одном из полигонов Ташкентского военного округа завершились показательные тактические учения подразделений. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны республики.

Читайте также Сдана в эксплуатацию новая железнодорожная линия Бухара-Мискен

Показательные тактические учения, организованные для командиров батальонов, дивизионов и их заместителей, начался с научно-практической конференции по теме учений.

На этапах учений были показаны действия по приведению подразделений в боевую готовность и выдвижение личного состава в заданный район местности, выполнение специальных заданий.

Учения показали, что личный состав и боевая техника готовы к боевому применению. Военные продемонстрировали боевую выучку, оперативность в принятии решений, мастерство владения вооружением и военной техникой.

В завершении батальонно-тактических учений группа отличившихся военнослужащих была поощрена командованием военного округа.