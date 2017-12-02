Боевая выучка и оперативность: учения узбекских военных прошли успешно
Показательные тактические учения состоялись в Ташкентском военном округе.
Показательные тактические учения состоялись в Ташкентском военном округе.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. На одном из полигонов Ташкентского военного округа завершились показательные тактические учения подразделений. Об этом сообщает UzNews со ссылкой на
Показательные тактические учения, организованные для командиров батальонов, дивизионов и их заместителей, начался с
На этапах учений были показаны действия по приведению подразделений в боевую готовность и выдвижение личного состава в заданный район местности, выполнение специальных заданий.
Учения показали, что личный состав и боевая техника готовы к боевому применению. Военные продемонстрировали боевую выучку, оперативность в принятии решений, мастерство владения вооружением и военной техникой.
В завершении
Напомним, в начале октября на полигоне Фориш в Джизакской области прошли первые за 12 лет